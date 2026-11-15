ミラン、コモットとカマルダにセリエAから引き合い。ジェノアがミランの若手有望株2人の代理人と接触

共有 GOALをGoogleでフォロー

「モドリッチとラビオがいても、もっと試合に出たい。僕は向上心が強いし、今後数カ月は出場時間がもっと増えることを期待している。それ以外のことは、また先になってから考えたい」。そう語ったのはクリスティアン・コモットだ。2008年生まれのこのMFは、今季ここまでわずか18分しかプレーしていない。成長するために経験を積む必要がある才能にとって、あまりにも少ない出場時間だ。

広告

レジェンドのモドリッチと名手のラビオが前にいるだけに、見通しはそれほど明るくない。そのため、近くこのMFの代理人とACミランの移籍担当者が会談する。議題は、1月に出場機会を増やすための移籍という現実的な選択肢だ。ただし、形式はレンタル移籍となる。ミランに若手選手の保有権を手放す考えはまったくないからだ。

『La Gazzetta Regionale』が報じた内容を裏付ける情報も入っている。ジェノアは1月の移籍市場再開を見据え、2008年生まれの選手の代理人とすでに複数回接触し、交渉を始めようとしている。ただし、ジェノアは買い取りオプションのないレンタル移籍ではなく、自クラブに有利な買い取りオプションを盛り込んだ形での獲得を望んでいる。コモットにはパルマ、モンツァ、セリエBの複数クラブも関心を寄せている。

ACミランの若き有望株2人の代理人であるリーゾは、ジェノアとカマルダについても話した。だが、ジェノアにはそのポジションにすでにオスマイッチとコロンボがいるため、現時点で有力な選択肢ではない。フランチェスコにはピサ、ベネヴェント、カタンザーロ、エンポリに加え、国外の2クラブほども関心を寄せている。出場機会とゴールを求め、レンタル移籍することは確実だ。