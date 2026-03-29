ミラン、コスティッチ獲得に関する全データ

ジャーナリストで移籍市場の専門家であるマッテオ・モレットは、ミランに新加入したアンドレイ・コスティッチについて次のように語った。





「将来を見据えた上で、非常に興味深い補強だ。交渉は2025年12月に始まり、ミランはすでにパルチザン・ベオグラードに最初のオファーを送っていた。ロッソネリは、ボーナス込みで500万ユーロ以上は支払いたくない意向だった。 結局、当初は交渉がまとまらなかったが、先日の1月移籍市場の最終日に両クラブの間で前向きな進展があり、ミランはこの選手を獲得するために再交渉し、契約を成立させることに自信を持っていた。2月に入ってから最終的な猛攻が始まり、交渉が成立した。コスティッチはすでにミラノに滞在しており、メディカルチェックも済ませている」。





「移籍金の内訳は、パルチザンへの基本額350万ユーロに加え、ボーナス、そして将来の転売時の利益分配となる。 この選手は2007年生まれで、若いが決して未熟ではない。すでにトップチームでの出場経験があり、好成績を残しているほか、UEFAカンファレンスリーグやUEFAヨーロッパリーグにも出場済みだ。ある種の舞台にはすでに慣れているフォワードである。しかしミランの構想は、彼をトップチームと『ミラン・フトゥーロ』の間を行き来させることにある」。



