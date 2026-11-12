ミラン、ゴンサロ・ラモスに7300万を支出。総額は最大8600万に。チャンピオンズリーグ優勝や得点ランキングに関するものを含む全ボーナス

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ゴンサロ・ラモスは、ミランにとって直近の移籍市場で最大の補強だった。PSGから獲得したポルトガル人FWは、シーズン序盤こそスロースタートだったが、アモリムの構想に欠かせない存在だ。『カルチョ・エ・フィナンツァ』は、パリからミラノへの移籍に関わる金額を明らかにした。

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ACミランがPSGからゴンサロ・ラモスを獲得した取引の金額が漏れ伝わった。ラモスは正式にACミランのクラブ史上最高額の補強となった。

『Calcio e Finanza』によると、ポルトガル人選手の獲得に要した固定額は7000万ユーロで、これに付随費用310万ユーロが加わる。このため、ACミランはラモスを7310万ユーロで帳簿に計上した。契約期間は5年間で、年間償却費は 1462万ユーロとなる。

固定額の支払いは1750万ユーロずつの4回払いに分けられ、いずれも2026年から2029年まで、毎年7月15日までに支払われる。

さらに同メディアによれば、契約には複数のボーナスが盛り込まれており、その額は最大1600万ユーロに達する。固定額と合わせた総額の上限は8600万ユーロだ。

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追加ボーナスの内訳は以下の通り。

・セリエA優勝：200万ユーロ

・チャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出：120万ユーロ

・チャンピオンズリーグ準々決勝進出：100万ユーロ

・チャンピオンズリーグ準決勝進出：100万ユーロ

・チャンピオンズリーグ決勝進出：100万ユーロ

・チャンピオンズリーグ優勝：100万ユーロ

・セリエA得点王：200万ユーロ

ボーナスは同一シーズン内で合算でき、複数のシーズンにわたって繰り返し獲得することもできる。ただし、総額の上限は1600万ユーロのままだ。また、ボーナスが発生するのは、対象シーズンにゴンサロ・ラモスが出場可能だったACミランの公式戦のうち、少なくとも60％に出場した場合に限られる。さらに、ポルトガル人選手がそのシーズンの公式戦の少なくとも50％で出場できなかった場合、チームの成績にかかわらず、ボーナスは一切発生しない。ただし、セリエA得点王に関するボーナスだけは例外となる。