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ミランはアテネのピレウスで、オリンピアコスを相手に0-2から4-2へと劇的な逆転勝利を収めた。プレーオフ進出争いに再び加わるための勝ち点3だけでなく、喜べる材料は数多くあった。

シセのまたしてものゴール、ハッチンソンの素晴らしいプレー、そしてプリシッチとモレイラが再び得点を挙げたこと。ルベン・アモリム監督はチームの後半の出来に満足しているはずだ。ただ、その後半にゴンサロ・ラモスの姿はなかった。ラモスはエストゥピニャンとともに、ギリシャ側が1-0とリードしたまま迎えたハーフタイムに交代した。エストゥピニャンの交代が戦術的な判断だった一方、ポルトガル人選手の交代は前半に生じた問題によるものだった。

アモリム監督が認める「痛みがあった」：試合直後に『Sky』のインタビューに応じたルベン・アモリム監督は、ラモスに代えてプリシッチを投入し、アルファジョ・シセを再び偽9番に配置したのは、戦術面を変えるためではなく、やむを得ない交代だったと説明した。「いや、交代で私が試合を変えたわけではない。ラモスは痛みがあったから下がった。やむを得ない交代だった」

何が起きたのか：ラモスのコンディションは万全ではない。フロジノーネ戦の勝利時にも、ふくらはぎに軽い問題があり、チームメートのラビオの求めで交代していたが、その問題はその後、予定通り解消していた。今回の交代は、筋肉の問題が理由だと公式に説明されたわけではなく、前半に受けた強い打撲によるものだ。この場面でラモスはインテルの元DFロレンツォ・ピローラをドリブルでかわしたが、ピローラの激しいタックルをすねに受けて倒された。ラモスは痛みを抱えながらプレーを続け、少し足を引きずった末にハーフタイムで交代した。

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明日、状態を評価へ：交代は大事を取っての判断だった可能性もある。それでもミランは明日、ラモスの状態を改めて評価することになる。ミラネッロで検査が行われる予定だ。今後のシーズンを戦うミランにとってラモスの存在は不可欠であり、万全を期すことになる。