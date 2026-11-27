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職業はスポーツディレクター。取引を見抜く天性の嗅覚を持ち、その価値は金にも換えられない。 マルムシュ、コロ・ムアニ、エキティケの3選手だけで移籍収入は2億6500万ユーロ。 獲得費用はしばしば極めて低く、優れたスカウティングとデータ分析、さらに短期間で選手の価値を高める手腕がそれを支えている。こうした能力と資質を持つ「奇跡の男」マルクス・クレシェを迎えるため、ミランはフランクフルトに400万ユーロを支払った。

クレシェが加われば、状況はすぐに変わる。移籍市場の一期間の成果を、戦力面でも財務面でも好転させる力がある。 ミランとカルディナーレは時間を無駄にしたくないと考え、次期フットボール部門責任者となるクレシェとすでに仕事を始めている。

46歳のドイツ人幹部はここ数日、クラブの施設や街を知り、新たな仕事の舞台に慣れるため、すでにミラノを訪れている。やるべきことが多いと認識する一方、自身の知識と手法を世界有数の名門クラブのために生かすことに意欲を燃やしている。

もう一つ重要なのが、新たなスポーツディレクターを巡る問題だ。当初はティモ・ハルドゥングを連れてくる考えだった（両者の不和という噂は否定されている）が、現在、35歳のドイツ人幹部が加わる可能性は大きく低下している。カルディナーレはミランの経営陣の体制はすでに整っていると考えており、クレシェはより存在感の控えめな人物を連れてくることを検討している。