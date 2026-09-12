ミラン、カーディナーレがジャイスレよりアモリムを優先した理由とは

自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、ファブリツィオ・ロマーノはルベン・アモリムについて次のように説明した。「昨日はいろいろなことが言われ、書かれた一日だった。まるでルベン・アモリムを批判し、徹底的に叩くのを今か今かと待っていたかのようだった。彼は世界最高の監督ではないかもしれないが、私の意見では、受けているすべての批判に値するとは思わない。ユヴェントス戦のように、確かに期待に見合う内容ではなかった試合の後ではあるが、ミランはそれでも終盤までリードしていた。ミランは十分に戦えることを示していた。そのうえ、ポルトガルやイングランドというまったく異なる環境から来たアモリムが、3カ月でミランを完全に変えると考えるのは、まったく現実的ではなかった。





ジェリー・カルディナーレとの最初の会談の時点から、現在ニューカッスルの監督を務めるマティアス・ヤイスレとミランの監督の座を争っていたアモリムは、誠実さと長期的なビジョンを示しており、それがミランのオーナーの決断を左右した。ミランの新監督に正式就任する前から、このポルトガル人指揮官は自分のサッカーを持ち込みたいという考えを非常に明確にしていた。だが、それには時間がかかるのは明らかであり、そのことはミランも理解している。クラブも、ミランにふさわしいチームを築くには忍耐が必要だと認識している。もちろん、アモリムの目標は勝利し、可能な限り最高の形で戦うことだ。しかしこのポルトガル人指揮官には、戦術面、姿勢、そしてメンバー構成の面で自分のミランを示すための時間が必要であり、本人もそれを望んでいる。この点についてアモリムは非常に明確だった。彼は何も約束しておらず、率直で誠実だったことに対して敬意を払われるべきだ。あとは、もちろんピッチが語ることになる」。















