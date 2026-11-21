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昨日カーサ・ミランで開かれた会談では、ミランの移籍担当者が冬の移籍市場で取る戦略の方向性が定められた。カルディナーレ、アモリム監督、同監督のスタッフが4時間にわたり、優先事項とされる複数の問題を検討した。

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レッドバードのトップは本誌の取材に対し、1月の移籍市場でも投資を続ける意向を認めた。野心的でありながら、賢明かつ慎重な補強を目指す。狙いは、向上心があり、プロジェクトへの参加を喜ぶ選手をアモリム監督の下に迎えることだ。将来にも必要な資金をクラブから奪うような、法外な支出は避ける。

まず、最も近い時期に進展が見込まれるのは、アドリアン・ラビオとの契約を2030年まで延長することだ。年俸は約500万ユーロに高額のボーナスを加えた額となる。両者は最終合意に非常に近づいている。

選手の放出について、ミランの幹部には綿密な作業が求められる。移籍先を探す選手のリストには、フィリッポ・テッラッチャーノ、ロフタス＝チーク、エストゥピニャンが入っており、トモリも魅力的なオファーがあれば対象となる。ヤシャリの去就も不透明だが、退団するなら来夏以降となる可能性の方が高い。

カマルダとコモットは、買取オプションと買い戻しオプション付きのレンタルでセリエAのクラブへ移る。前者はカリアリへ、MFのコモットはジェノアへ向かう。

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アモリム監督は、守備の補強候補としてスポルティング・リスボンのイナシオを希望していることを改めて伝えた。ポルトガルのクラブは放出に応じる姿勢を見せているものの、高額を要求しており、獲得に向けて交渉を試みることになる。攻撃陣では、エンドリッキよりもトレソルディが優先される。ブルッヘのFWには強い関心がある一方、費用や選手の特徴について検討が続いている。レアル・マドリーの若手有望株については、カルディナーレが獲得へ全力を尽くす。

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マズラウィが有力候補となっているサイドバックも、ミランに加わる可能性がある。また、ラモスを支えることの難しさや、サレメーカーズとチュクウェゼの長期離脱を踏まえ、ポルトガル人指揮官は攻撃的なウイングの獲得を求めている。