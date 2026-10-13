ミラン、カルディナーレの信頼と支援を確認。アモリムの立場は安泰

ミランでは、すでに恒例となっていることがある。オーナーのジェリー・カルディナーレとルベン・アモリム監督が、試合を終えるたびにオンラインまたは対面で話し合うのだ。うまくいった点や課題、戦術的な選択、改善の余地に加え、選手たちやクラブ周辺の全体的な雰囲気について分析する。





カルディナーレの心境：今日、 サッスオーロと引き分けたミランに対するジェリー・カルディナーレの思いが明らかになった。一部の選手だけでなく、ミランの指揮官にも批判の目が向けられたとされ、ここ数時間で監督の立場が危ういとの噂が広がっていた。









時間が必要、立場に不安なし：しかし、Calciomercato.comが得た情報によると、現時点でルベン・アモリムはジェリー・カルディナーレとクラブ全体から全面的な信頼と支持を得ている。オーナー側は、勝利につながる道筋を築くために必要な支援をアモリムに提供することに全力を注いでおり、そのためには時間と目的意識の共有が必要だと認識している。





流れを変える必要がある：ミランはまだ進むべき道を見いだせていない。それでも全試合で勝利か引き分けに持ち込んでいるが、最も説得力のある試合は初戦のトリノ戦、あるいは夏に行われたユナイテッドとの親善試合にまでさかのぼり、内容は上向いていない。だからこそ、ピッチ上で答えを示す必要がある。ザルツブルクとボーンマスでの欧州のアウェー2試合、日曜日にホームで行われるアタランタ戦、そして来週のウディネでの試合が試金石となる。それでもアモリムのミランでの監督の座は揺るがない。今のところは。











