ミラン、カルディナーレとロック・ネイション・スポーツの関係を示す新たな手掛かり。エンドリッキは具体的な獲得ターゲット、必要な金額は？

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MSEの新CEOに就任したブレット・ヨークマークは、ロック・ネイション・スポーツの元共同CEOで、2014年から同社の幹部を務めるマイケル・ヨークマークの兄弟だ。これは、ACミランと、ブラジルの若き才能エンドリッキのマネジメントを手がける、米国の著名ラッパー、ジェイ・Zのエージェンシーとのつながりを直接裏付ける、さらなる材料となる。

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2006年生まれの選手は、カルディナーレがどうしても獲得したい存在だ。カルディナーレは、ポーカーの勝負さながらの争奪戦に勝つためのカードを手にしていると考えている。そのテーブルには、選手の保有権を持つレアル・マドリーのほか、ローマやプレミアリーグの複数クラブ、とりわけエヴァートンとニューカッスルもついている。

レッドバードのオーナーの戦略は明確だ。ロック・ネイション・スポーツを通じて選手の意向を自分たちに向けること。8月に始まった接触は、その後も継続的に行われてきた。エンドリッキはレッドバードにとって理想的な投資先だからだ。まだ非常に若く、野心と実力を備え、欧州サッカーで成功したいという強い意欲を持っている。

事情に精通するジ・アスレティックによれば、レアル・マドリーはブラジル人選手を1月に放出する方針を固めたとされる。ただし、期限付き移籍ではなく完全移籍に限る。移籍金は？ ボーナスによる多少の増減はあるものの、少なくとも6000万ユーロだ。これについてモウリーニョがどう考えるかは、まだ分からない。最近、彼は「彼を欲しいなら、私を乗り越えなければならない」と断言している。

スペシャル・ワンの発言は相変わらず強烈だ。カルディナーレ自身もそれをよく知っている。昨夏、ブラジル代表選手を巡るミランとレアル・マドリーの交渉を止めたのは、このポルトガル人監督だった。だが今は状況が変わったようで、ブレット・ヨークマークがミアン・スポーツ・エンターテインメントの新CEOに任命されたことが、エンドリッキ争奪戦でミランに新たな道を開く可能性がある。