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ミランが冬の移籍市場を見据え始めた。カルディナーレはクラブ本部で戦略と、合意間近のアドリアン・ラビオとの契約延長に向けて動いている。

「ミランが1月の移籍市場に向けて動き始めた。ペッペ・ディ・ステファノ氏が『SkySport』で伝えたところによると、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレ氏は今日の午後、クラブ本部を訪問。次の冬の移籍市場を見据え、一連の会合や実務協議に臨んだ。席にはガーディナー氏、エステヴァオ氏、最高経営責任者のカルヴェッリ氏、スカウト部門の担当者らで構成される作業チームが集まり、チーム強化に向けた構想、戦略、補強策の検討を始めることを目的とした」と『Gianlucadimarzio.com』は伝えている。

ミランのオーナーは、次の日曜日にサン・シーロで行われるミラン対フロジノーネ戦にも姿を見せる。キックオフは18時。チームとアモリム監督を鼓舞しようと、継続して足を運んでいる。

ミランでの協議に話を戻すと、不可欠な主力であるアドリアン・ラビオとの契約を2030年まで延長するため、すべての手続きを早期に終えたい意向が浮かび上がっている。一方、来週には46歳のドイツ人幹部マルクス・クロシェ氏がミランのフットボール部門トップに正式に任命される可能性がある。ミランのオーナーは明日、ミラネッロを訪れ、クラブ内の全部門との直接対話を続ける予定だ。

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1月の大きな補強目標である、スポルティング・リスボンのゴンサロ・イナシオとレアル・マドリーのエンドリッキの動向にも特に注目している。ニコロ・トレソルディの名前も引き続き候補に挙がるが、現時点ではレアル・マドリーに所属するブラジル人選手の代替候補とみられる。また、カルディナーレ氏はティモ・ハルドゥング氏を迎える案についても最終判断を下さなければならない。この若いドイツ人幹部はフランクフルトを離れる予定で、マルクス・クロシェ氏との再共働を望んでいる。

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多忙な日程の中、カルディナーレ氏はより強く、競争力のあるミランを築くため精力的に取り組んでいる。