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今やルベン・アモリム監督の手腕は明らかだ。縦に速い攻撃と激しいプレス。そして何より、直近6試合で5勝を挙げたミランは上位に迫り、チャンピオンズリーグ出場圏内につけている。アモリム監督は、ようやく魅力的で勝てるようになったチームを率いている。その原動力は、圧倒的な活躍を見せるアドリアン・ラビオだ。ポルトガル人指揮官と、フランス人MFの愛称である「公爵」との信頼関係こそ、今季のミランを読み解く鍵の一つとなっている。

その関係は、実際に顔を合わせる前から始まっていた。ラビオ本人がフランスの『テレフット』のインタビューで明かしている。「休暇から戻って1週間しかたっていないのに、アモリムはもう契約延長の話をしていた。『落ち着いて』と言ったよ（笑）。でも、選手にとって、これほど信頼してもらえることはもちろん大切だ」

その信頼には、ピッチ上で十分に応えている。今季のセリエAでは10試合で6アシスト（昨日のフロジノーネ戦での2アシストを含む）に加え、5ゴールを記録した。

特に起点となったのは9月12日だ。（トリノ戦ですでにゴールを決めていたが）X ラツィオと2-2で引き分けた試合でアシストを記録して以来、ラビオの勢いは止まらない。出場したすべての試合で、ミランの少なくとも1ゴールに関与している。レッチェ、サッスオーロ、アタランタ、インテルとの試合では4戦連続でゴールを決めた（その間、負傷で2試合を欠場）。さらに直近のジェノア戦とフロジノーネ戦では、計3アシストを記録した。

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『Opta Paolo』によると、ラビオはセリエAで7試合連続して少なくとも1ゴールに関与（得点またはアシスト）した、2004年のカカ（7試合）以来初のミランのMFとなった。

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ピッチ上では不可欠な牽引役であり、ピッチ外ではリーダーでもある。元マルセイユのラビオは、木曜日にピレウスで行われるオリンピアコスとのヨーロッパリーグの決戦に向け、ラモスをより万全な状態に保つために交代を求めた。その後、試合後のインタビューではラモスを称賛している。「ラモス？ 誰もが理解しているわけではないけれど、彼は信じられないほどの仕事をしている。僕らが前に飛び出してゴールを決められるのも、ゴンサロのおかげだ。彼が決めれば僕らもうれしい。ゴールは彼に自信を与えるからね」

ラビオはパリ・サンジェルマンで早くからキャリアをスタートさせ、並外れた個性と才能を示した。ユヴェントスではアッレグリ監督の下で素晴らしいシーズンを過ごし、マルセイユでも好プレーを見せた。

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しかし、数字とプレー内容が物語るのは、今が史上最高のラビオだということだ。技術面でさらに一段階成長し、チームのために戦う選手にもなっている。適切なタイミングで、適切な言葉を口にする。

だからこそ、カルディナーレはラビオとの契約延長を最優先事項に据えた。

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両者の隔たりは小さい。ミランは「公爵」と長く歩み続けたいと考え、ラビオも勝利をつかむためにミランに残ることを望んでいる。

金銭面での差はわずかで、全面合意も間もなく実現する見通しだ。最後の争点は契約期間。母ヴェロニクは2029年までの契約を望む一方、クラブは2030年までを希望している。隔たりは小さく、合意はますます近づいている。ミランは、絶好調のラビオを引き留めようとしている。