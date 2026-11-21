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残るのは最終的な詰めだけで、その後は正式発表を迎える。昨年10月18日、マルクス・クレーシェのフランクフルトでの時代が終わり、今度はミランでの挑戦が始まろうとしている。世界有数の名門クラブで待つ、魅力的で困難な、やりがいのある挑戦だ。

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ドイツのクラブは5年半を経て、スポーツ面での成功を築いた人物と袂を分かった。その成功には、2022年のヨーロッパリーグ優勝も含まれる。クレーシェは選手編成を担い、クラブ内で重要な決定を下す立場にあった。スポーツ部門のあらゆる判断は、彼の確認とその後の承認を経ていた。移籍市場とピッチ上の双方を見渡せる幹部だ。

まさに今のミランに必要な人物だ。レッドバードはクレーシェを新たなフットボール部門責任者に選んだ。 強調しておきたいのは、46歳のドイツ人幹部はスポーツディレクターとして動くわけではなく、選手の代理人との交渉も担当しないという点だ。組織内ではさらに上位の役割を担い、統合されたチーム全体を率いた上で、オーナーのジェリー・カルディナーレに報告する。昨年5月以降と同様、すべての最終決定権はカルディナーレが持つ。クレーシェはガーディナーとデータを扱い、将来有望な選手についてロモンテに意見を求め、アルシュタットとエステヴァオとともに資源を計画する。

純粋なスポーツディレクターの役割は、クレーシェが最も信頼する協力者、ティモ・ハルドゥングが担う可能性がある。レッドバードは数日中に最終決定を下す見込みだが、フランクフルトで大きな成果を挙げたコンビが再結成されるとの見方が強い。

ハルドゥングは36歳で、ミラン史上最年少のスポーツディレクターになろうとしている。これまでの記録はアントニオ・ドッタヴィオの42歳だった。プロサッカー界でのキャリアは2015年にホッフェンハイムで始まり、2019年まで在籍。最初は才能開発コーディネーター、その後はチームマネージャーを務めた。転機は2019年のライプツィヒ移籍で、プロ選手部門の責任者に任命された。同じ年にザクセン州へやって来たマルクス・クレーシェとは、この時期に関係を築いた。

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クレーシェと同様、ハルドゥングもデータを重視し、才能の発掘と育成を中心に据える。2人の関係は2019年にライプツィヒで始まり、フランクフルトでの5年間で深まった。ともにコロ・ムアニ、エキティケ、マルムシュ、パチョ、そしてリンドストロームといった選手を発掘した。2人をミラノに迎えることは、ブンデスリーガですでに実践され、カルディナーレも高く評価するモデルをイタリアで再現しようとすることを意味する。