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ミランの今季前半戦で好材料の一つとなっているのは、初めてクラブの舵取りを担ったオーナー、ジェリー・カルディナーレの野心だ。

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確かに4という大きな遅れはある。だが同時に、強いエネルギーとテクニカルスタッフとの明確な結び付きがある。とりわけルベン・アモリムとの結び付きだ。

レッドバードのトップはフロジノーネ戦後、考えを明確に語った。「一試合ずつ戦う。今はヨーロッパリーグに集中している。そうだ。そしてルベンが言ったように、我々は両方に取り組まなければならない。欧州の大会は重要だ。すべてが試金石になる。スクデットを獲りたいなら、最後までやり抜かなければならない。我々はそうする」。Telelombardiaに対してこう話した。

ミランが掲げる目標は、ライバルに一歩も引かずに食らいつくことだ。そして1月には、質の高い選手を擁しながらも明らかな弱点を抱えるチームを強化するため、クラブに補強が求められる。

「規律を持たなければならない。手当たり次第に動くわけにはいかない。私がオーナーである間、移籍市場で動くときは必ず勝つために動く。それが重要だ。今年の初めからそう言ってきた。だから1月であれ6月であれ、どの移籍期間でも動くなら、意味のある一手になる」。カルディナーレは続けた。

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その言葉から読み取れるメッセージは明確だ。ミランは実力ある選手の獲得に動く一方、ただ金を使うためだけに性急な補強はしない。

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アモリムが求めているのは、チーム内で見いだしつつあるバランスと自身の戦術に合う選手だ。カルディナーレとその側近も同じ考えで、ミランのプロジェクトに加わる強い意欲を持つ実力者を3～4人獲得することを目指している。

フロジノーネ戦でバルテザーギは苦戦し、好不調の波がある傾向を改めて示した。左サイドバック陣は最も問題を抱えるポジションに見える。エストゥピニャンは退団する見込みで、後任にはトップクラスの選手を据えることが目標だ。一つの案は、左利きのゴンサロ・イナシオを獲得し、パヴロヴィッチを左サイドバックに回すこと。ポルトガル人のゴンサロ・イナシオは、補強候補リストの最上位に残っている。

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アタッカーが加入するのは確実で、エンドリッキとともに獲得する可能性も排除されていない。アモリムとカルディナーレはエンドリッキを、将来の大物になり得るだけでなく、プリシッチやラモスとともにプレーしてすぐに局面を変えられる存在と見ている。ここ数週間で複数のアタッカーが売り込まれたが、バログンへの関心は高まっておらず、デミロヴィッチは見極めが必要だ。加入する選手はチーム内でカマルダに代わることになる。カリアリのメンディは高く評価されているが、ミランに加入するとしても来夏になる可能性がある。

ムサとヤシャリの成長によって中盤の補強の必要性は変わり、投資は来夏に持ち越されるかもしれない。その場合、補強の焦点はクロスを上げる能力に優れたサイドの選手に移る見込みだ。

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カルディナーレは、3～4人を補強すれば、ミランはすぐにスクデットを狙えると確信している。