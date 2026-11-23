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新スポーツディレクターにマルクス・クレーシェが就任するとの発表が近づく中、ミランの移籍市場での動きも本格化している。1月に投資し、ルベン・アモリム監督に高い目標を追えるチームを用意する構えだ。セリエAとヨーロッパリーグの両方での目標であり、カルディナーレはミラン対フロジノーネ戦後、ヨーロッパリーグを狙うと明言していた。

レッドバードのトップは、チームだけでなく経営体制もより強固で充実したものにするため、昼夜を問わず取り組んでいる。ここ数日慎重な姿勢を見せていたのは、46歳のドイツ人幹部の契約解除条項をめぐり、アイントラハト・フランクフルトとの最後の重要な交渉を控えていたためだ。

独紙『ビルト』などドイツの情報筋によると、最終的に約400万で合意に達した。1月の移籍期間に設定されていた700万からの大幅な減額だ。

クレーシェは数日前からカルディナーレに加え、ガーディナー、エステバオ、ロモンテ、アルムシュタットら同氏の移籍担当者とも直接連絡を取っている。選手の獲得と放出の両面で、移籍市場に向けた仕事を進める準備ができている。

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このドイツ人幹部はすでにミランのために動き出しており、今後3シーズンの拠点となるクラブを知るための貴重な時間を無駄にするつもりはない。クラブの発展と、そのために用いる手段についてビジョンを共有していることも、野心的で長期的なプロジェクトを進める助けとなる。

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公式発表の時期はまだ定かではなく、今週中に発表される可能性は低い。一方、クレーシェが1月1日からミランのために全面的に活動を始めることは、ほぼ確実だ。