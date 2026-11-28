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エンドリッキ、トレソルディ、バレラ、イナシオ、マズラウィ、バルデ……。ミランは1月の移籍市場で主役を演じる見通しだ。間もなく新たなスポーツディレクターに就任するマルクス・クロシェの仕事は、潤沢になるとみられる予算によっても後押しされる。その予算を補強担当チームに用意するのが、ジェリー・カルディナーレだ。

ルベン・アモリムがフロントに求めた3～4件の補強、すなわちストライカー、サイドの選手、DF、必要ならインサイドハーフについて、要望はかなえられる見通しだ。だが、今季のチャンピオンズリーグ出場による収入を計上できないシーズンに、どうしてそれが可能なのか。答えは単純であると同時に、規則の面では複雑だ。レッドバードが獲得資金を拠出するが、そのすべてがシーズン終了時には、目を覆いたくなるような決算に反映される。

カルディナーレが資金を惜しまず投入へ。まずは資金面から見てみよう。ジェリー・カルディナーレは昨夏、すでに5000万ユーロの増資を完了しており、クラブに投入する額をさらに増やす意向を示している。

この資金を背景に、移籍市場で積極的に動く。その目的は明確だ。クラブは今季、来季のチャンピオンズリーグ出場権を逃すわけにはいかない。そのためミランのオーナーは、決算をかなり悪化させてでも、アモリムに可能な限り最高のスカッドを用意しようとしている。そして、少なくともイタリア国内では、さらに大きな目標を夢見ることも視野に入れている。

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決算は大幅な赤字へ。カルディナーレは昨夏、約1億6000万ユーロを投じた。ゴンサロ・ラモスの獲得にかかった7300万ユーロは、2026年6月30日に締めた決算にすでに計上されている。一方、ヒラ、モレイラ、コスティッチ、ディアワラ、そしてハッチンソンの取引については、そうではない。ハッチンソンは有償レンタルだ。



この時点でも、売却がなければクラブの決算は非常に厳しくなるはずだ。さらに、今冬の移籍市場で「想定される」支出予算の5000万～6000万ユーロが加われば、赤字は大幅に拡大する見通しだ。

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赤字は1億4000万ユーロへ。エリオットの下で3年連続の黒字を記録した後、2025-26年度決算は初めて赤字となった。『コリエレ・デロ・スポルト』の経済担当記者アレッサンドロ・ジュディチェの見通しでは、カルディナーレは競争力を高めるため、赤字の拡大を選ぼうとしている。

すべてが見通しどおりになれば、シーズン終了時の赤字は2025-26年度の2400万ユーロから、1億4000万ユーロ超に拡大する見込みだ。その一部は、オーナー側が実施を求められる新たな増資によって補われる。

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UEFAの動向にも注意。冬の補強がなくても決算の大幅な悪化は避けられない状況で、カルディナーレは慎重策よりリスクを取る道を選んだ。こうした数字を受け、UEFAは財務フェアプレーの観点から、クラブを新たな和解協定の対象とするため、必然的に介入することになる。

UEFAはオーナーによる資金注入を収支上のプラスとは見なさない。そのため、ミランは財務改善に向けて相応の取り組みを求められる。まだ制約が課されていない今、カルディナーレが攻勢を強めているのは、そうした事情もある。チャンピオンズリーグに継続して出場し、その収入を得られれば、クラブはより短期間で持続可能な財務状況に戻れる。