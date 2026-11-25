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ミランは今朝、激しい雨の中、ミラネッロで最終調整を行った。午後早くにアテネへ向けて出発する。明日夜はゲオルギオス・カライスカキス・スタジアムで、ホームのオリンピアコスと対戦する。

右太ももの屈筋を損傷し、ボローニャ戦を欠場したフィカヨ・トモリが、全体練習に完全復帰した。イングランド人DFはヨーロッパリーグの遠征メンバーに入り、後半からチームを助ける準備ができている。

ルカ・モドリッチとストラヒニャ・パヴロヴィッチに続き、明日のオリンピアコス戦を前に、ミランに3人目の離脱者が出た。前日練習を欠席したのはフランチェスコ・カマルダ。ミランの下部組織出身選手は足首に問題を抱え、オリンピアコスと対戦するアテネ遠征のメンバーには入らない見込みだ。

これでミランの欠場者は、サレマーカーズ、ガッビア、チュクウェゼ、ロフタス＝チーク、P・テラッチャーノ、モドリッチ、パヴロヴィッチ、カマルダとなった。ルベン・アモリム監督には、ゴンサロ・ラモスの代役となる本職のストライカーがいない。ただし、アルファジョ・シセはいるものの

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最初の4試合で3敗という悲惨なスタートを切ったミランにとって、ヨーロッパリーグでの戦いを危うくしないためにも、オリンピアコス戦での失敗は許されない。カルディナーレとポルトガル人指揮官は欧州の大会で勝ち進む意欲を明確に示しており、この試合に向けて万全の準備を整えることが不可欠だ。

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主力に多くの欠場者を抱える中、起用可能なベストの11人が先発する。ゴールには、ボーンマスで受けたレッドカードによる出場停止を終えたメニャンが戻る。4バックは右からヒラ、常に出場しているデ・ウィンターとディアワラのコンビ、そして左サイドではエストゥピニャンより起用の可能性が高いバルテザーギで構成される。中盤ではヤシャリが司令塔を務め、ムサとラビオが並ぶ。最大の疑問は前線の3人と、誰がラモスをサポートするかだ。プリシッチに代わってシセが出場し、反対側にはモレイラが入る見込みだ。