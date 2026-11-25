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激しい雨が降る中、ミランは今朝、ミラネッロで最終調整を行い、午後早くにアテネへ向けて出発する。明日夜にはゲオルギオス・カライスカキス・スタジアムで、ホームのオリンピアコスと対戦する。

右太もも裏の筋肉を損傷し、ボローニャ戦を欠場したフィカヨ・トモリが、全体練習に完全復帰した。イングランド人DFはヨーロッパリーグの遠征メンバーに入り、後半にはチームを助けられる状態だ。

ルカ・モドリッチとストラヒニャ・パヴロヴィッチに続き、 明日のオリンピアコス戦に向けてミランに３人目の離脱者が出た。前日の練習にフランチェスコ・カマルダは参加しなかった。ミランの下部組織出身の選手は足首に問題を抱えており、オリンピアコスとのアテネ遠征のメンバーには入らない見込みだ。

これでミランの離脱者は、サーレマーケルス、ガッビア、チュクウェゼ、ロフタス＝チーク、P・テラッチャーノ、モドリッチ、パヴロヴィッチ、カマルダとなった。ルベン・アモリム監督はゴンサロ・ラモスの代役となる本職のストライカーを欠くことになるが、アルファジョ・シセが

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開幕から４試合で３敗と出遅れたミランにとって、ヨーロッパリーグでの戦いを危うくしないためにも、オリンピアコス戦での失敗は許されない。カルディナーレとポルトガル人指揮官は、欧州の大会で勝ち進みたいという野心を明確に示しており、試合に向けて万全の準備を整えることが求められる。

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主力選手に多くの欠場者がいる中でも、起用できるベストの11人がピッチに立つ。ゴールマウスには、ボーンマスで受けたレッドカードによる１試合の出場停止を終えたメニャンが戻る。４バックは右にヒラ、中央には常時出場しているデ・ウィンターとディアワラが並び、左サイドはエストゥピニャンよりバルテザーギが優勢だ。中盤ではヤシャリが司令塔を務め、ムサとラビオが加わる。最も不透明なのは３トップで、ラモスを誰が支えるかだ。プリシッチに代わってシセが出場し、反対側にはモレイラが入る見込みだ。