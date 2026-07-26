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ミラン、オーストラリア遠征がスタート　レアオを待つ中、エンクンクとヒラも出発へ

ACミラン

エンクンク、ヒラ、エストゥピニャン、そしてピエトロ・テッラッチャーノがオーストラリア遠征のメンバー入り。

ACミランは、夏のツアーを正式にスタートさせるため、オーストラリアへ向かう準備が整っている。チームは本日中にイタリアを出発し、ルベン・アモリムの指揮の下で新シーズンに向けた準備の重要な段階に入る。


ACミランを世界の反対側へ運ぶフライトには、重要な復帰組も加わる。ンクンクフィリッポ・テッラッチャーノがグループに合流し、2人は打撲のためセルティック戦を欠場していたが、今後のピッチ上での予定に向けて、すぐにポルトガル人指揮官の下でプレー可能な状態となる見込みだ。さらに、MRI検査で筋肉系の負傷が否定されたジラ、そしてエストゥピニャン（アストン・ヴィラとの交渉は、アモリムの意向により保留となっている）も帯同する。


水曜日にはゴンサロ・ラモスラファエル・レオンの到着が見込まれており、8月2日にはアレクシス・サレマーカーズコニ・デ・ウィンテルルカ・モドリッチアルドン・ジャシャリのグループが合流する。その後、8月12日にはマイク・メニャンアドリアン・ラビオがイタリアに戻る。一方で、クリスティアン・プリシッチサンティアゴ・ヒメネスについては事情が異なり、それぞれの負傷からの回復プログラムを継続するため、ミラネッロに残ることになる。

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