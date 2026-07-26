ミラン、オーストラリア遠征がスタート　レアオを待つ中、エンクンクとヒラも出発へ

ACミランは、夏のツアーを正式にスタートさせるため、オーストラリアへ向かう準備が整っている。チームは本日中にイタリアを出発し、ルベン・アモリムの指揮の下で新シーズンに向けた準備の重要な段階に入る。





ACミランを世界の反対側へ運ぶフライトには、重要な復帰組も加わる。ンクンクとフィリッポ・テッラッチャーノがグループに合流し、2人は打撲のためセルティック戦を欠場していたが、今後のピッチ上での予定に向けて、すぐにポルトガル人指揮官の下でプレー可能な状態となる見込みだ。さらに、MRI検査で筋肉系の負傷が否定されたジラ、そしてエストゥピニャン（アストン・ヴィラとの交渉は、アモリムの意向により保留となっている）も帯同する。





水曜日にはゴンサロ・ラモスとラファエル・レオンの到着が見込まれており、8月2日にはアレクシス・サレマーカーズ、コニ・デ・ウィンテル、ルカ・モドリッチ、アルドン・ジャシャリのグループが合流する。その後、8月12日にはマイク・メニャンとアドリアン・ラビオがイタリアに戻る。一方で、クリスティアン・プリシッチとサンティアゴ・ヒメネスについては事情が異なり、それぞれの負傷からの回復プログラムを継続するため、ミラネッロに残ることになる。