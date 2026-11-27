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ミランが敵地でオリンピアコスに勝利したヨーロッパリーグの試合終盤、ディエゴ・モレイラが4-2とするゴールを決めた。 その後のミランの背番号22のゴールパフォーマンスが物議を醸している。オリンピアコスの選手たちは即座に反応し、緊張が高まる一因となった。

ゴールを決めたモレイラは、オリンピアコスのサポーターが陣取る一角へ向かった。そこはアウェーサポーターに割り当てられたスタンドのすぐ前だった。モレイラはそこで数秒間立ち止まり、動かずにギリシャの観客をまっすぐ見つめた。その直後、一連のジェスチャーを見せたが、得点を喜ぶだけの行為とは受け止められなかった。ベルギー人のモレイラはまずドアをノックするようなしぐさをし、次にスタンドからの抗議が聞こえないと示すかのように片手を耳に当てた。最後は脚でドアを蹴破るしぐさをして、ゴールパフォーマンスを締めくくった。

オリンピアコスの選手たちはすぐに反応した。数人がモレイラに近づいて説明を求め、相手サポーターに対して過度に挑発的だと受け止めたゴールパフォーマンスへの不満をあらわにした。特にサリアカスとジョアン・シウバがモレイラに詰め寄り、近い距離で説明を求めた。押し合いも起き、口論が激しい衝突に発展しかねない緊迫した場面となった。幸い、緊張はわずかな間で収まり、選手たちはすぐに落ち着きを取り戻したため、事態はそれ以上悪化しなかった。

しかし、事態は試合終了の笛で終わらなかった。試合後、ミランのルベン・アモリム監督が公の場でこの件について語った。「二度と起こらない。モレイラは若く、成長しなければならない。自分たちのサポーターに同じことをされれば、我々も嫌だと分かっている。私にも責任があるが、彼に悪意はなかった。謝罪する」。ポルトガル人指揮官は、今回の出来事について自らも責任の一端を負う考えを示した。

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アモリム監督はモレイラに意図的に侮辱するつもりはなかったとしつつ、同様の出来事を今後繰り返してはならないと強調した。若いベルギー人選手に向けたメッセージは明確だ。