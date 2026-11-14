ミラン、エンドリッキからイナシオまで。カルディナーレが「ノーとは言わせない」補強ターゲットは誰か

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ACミランは1月の移籍市場で主役となるだろう。ルベン・アモリムからは多くの要望が出されているが、ジェリー・カルディナーレが今日発したメッセージは明確だった。移籍市場に乗り出しても、金銭的な評価を理由に獲得目標について「ノー」と言われることは、もう望んでいない。

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夢を見ることが、移籍市場でも再び可能にならなければならない。ミランを保有・傘下に置くレッドバード・キャピタルズのトップ、ジェリー・カルディナーレが今日、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の長いインタビューで発したメッセージの要点は、そういうことだ。カルディナーレはそこで、ミランの現在と将来に向けて思い描くビジネスモデルを説明した。

現在ルベン・アモリムが率いるチームは、常に競争力を保ち、何よりイタリアと欧州で再び勝てるようにならなければならない。そのためには移籍市場での補強が必要だと、この米国人実業家は認識しており、夏と同じように、資金面で上限を設けるつもりはない。

カルディナーレの言葉：ファッション、バスケットボール（NBAヨーロッパ）、インフラ、ライフスタイルにも目を向け、サッカー以外からも投資を呼び込む新会社「ミラン・スポーツ＆エンターテインメント」を立ち上げた理由を説明する中で、カルディナーレは移籍市場でもミランが力を持つことの重要性を強調した。

「私たちが選手を欲しいと思ったときに、誰からも『資金が足りないから獲得できない』と言われないよう、できる限りのことをしている。 ミランをイタリア国内だけでなく欧州のカップ戦でも頂点に戻したいなら、世界のトップクラブとどう競争できるかを考えなければならない」

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アモリムの要求：ミランはまだ、望む選手を誰でも獲得できる段階にはない。したがって、世界で最も高額で需要の高い選手たちを獲得できるわけでもない。それでも、今から1月に向けて、カルディナーレはルベン・アモリムの要求にできる限り応えることを優先する。



ポルトガル人指揮官は現在、負傷者の続出と夏に解決されなかった問題を抱えるチームで、やりくりを強いられている。移籍担当者にはすでに5つの要求を伝えた。第一に、現時点で戦力になっていない選手を整理する作業を1月に完了させること。その上で順に、足元の技術に優れた新たなセンターバック、本職のサイドプレーヤー、得点力のあるMF、そしてゴンサロ・ラモスに代わってすぐに起用できる、確かな選択肢を求めている。

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エンドリッキからイナシオまで：ミランの移籍担当者がリストに記し、すべてが順調に進めば、新たにフットボール部門責任者に就任したマルクス・クローシェが近く交渉を担うことになるターゲットも、徐々に明らかになってきた。

守備陣では、スポルティング・リスボンのゴンサロ・イナシオが引き続き理想の補強候補だ。代替候補としては、ドルトムントに所属する非常に若いイタリア人選手レッジャーニよりも、ユニオン・サン＝ジロワーズのシラとランスのガニウの方が関心を集めている。

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攻撃陣で獲得を夢見る選手は2人いる。イタリアではローマとの一騎打ちの様相を呈しているレアル・マドリーのブラジル人、エンドリッキと、ニコロ・トレソルディだ。ただ、レアル・マドリーはエンドリッキの放出を望んでいないとみられ、クラブ・ブルッヘはトレソルディを1月に放出する条件として少なくとも7000万ユーロを求めている。

サイドでは、PSV所属のボスニア人エスミル・バヤラクタレヴィッチ、そして何より、今季ブライトンで16試合に出場し4ゴール4アシストを記録しているマキシム・デ・カイパーへの関心が続いている。中盤でもブライトン所属で、チュニジアにルーツを持つ23歳のスウェーデン人、ヤシン・アヤリが候補だ。さらに、ミランがヨーロッパリーグでボーンマスと対戦した際に相まみえたアレックス・スコットの獲得も、引き続き有力な選択肢となっている。