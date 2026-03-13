ミラン、エストゥピナンが「不可能」と思われた逆転劇を演出：優勝オッズが急落（7.50）、アッレグリ監督がインテルを震撼させる

エストゥピナンの一瞬の閃きで、優勝争いが再び混戦模様となった。まだ可能性は低いものの、ひそひそと囁かれるような、「あり得ない話だが、もしそうなれば……」という類のシナリオだ。 しかし、ミランはインテルに7ポイント差まで迫り、Goldbetや888sportのオッズ専門家は明確なシグナルを発している。アッレグリ率いるチームの優勝オッズは7.50倍から9.00倍の間で推移しており、数日前の12.00倍から大幅に下落している。





この逆転は、前代未聞の逆転劇へのロッソネーリの希望を煽っている。実際、残り10節で7ポイントの差を逆転してスクデットを獲得したチームは、これまで一度も存在しないからだ。 したがって、この偉業を成し遂げれば、アッレグリは伝説となるだろう。それは、98/99シーズンのザッケローニ率いるミラン（これも彼だ）による歴史的な逆転劇と同等のものとなる。当時、ロッソネリは残り7節でエリクソン率いるラツィオに7ポイント差をつけられていたが、最終的にスクデットを獲得したのだ。 あるいは、その翌シーズン、ラツィオがユヴェントス相手に、残り9節で8ポイント差を逆転して見事に巻き返した例も挙げられる。





もちろん、ミランの野心は現実と向き合わなければならない。チブ率いるチームとの差を埋めることは、依然としてほぼ夢物語だ。ブックメーカーでは、インテルによるセリエA優勝のオッズが1.10となっており、数日前の1.05からわずかに上昇しているからだ。 この数字はインテルにとって心強いものだが、もう一つの統計とも向き合わなければならない。実際、ミラノのチームがシーズン中の両ダービーに敗れてセリエAを制したことは一度もないのだ。要するに、順位表は依然としてインテルに味方しているが、警告は明確だ。ミランが虎視眈々と狙っているのだから、これ以上失敗は許されない。