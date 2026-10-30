ACミランのルベン・アモリム監督は、ミラノ・ダービーには特別な雰囲気があり、マンチェスター・ユナイテッドでのイングランドでの経験に比べ、感情的にポルトガルのサッカー文化により近いものを感じさせると語った。

ミランは明日土曜日に開催される「デルビー・デッラ・マドニーナ」で伝統的な宿敵インテルと対戦する。ネラッズーリは勝ち点25で首位に立ち、2位のラツィオとは得失点差でリードしている。一方、ロッソネリは勝ち点18で5位につけている。

アモリムはまず冒頭で、クラブのオーナーであるジェリー・カーディナーレが寄せてくれた信頼に喜びを示し、「フットボール・イタリア」が伝えたところによると、次のように語った。「カーディナーレのサポートには本当に感謝している。シーズンを通してこのような問題を抱えながら、強固な基盤を築くことはできないとあらかじめわかっていた。時間はかかるだろう。しかし同時に我々はすべての試合で勝ちたいと思っているし、勝てないときには大きな痛みを感じる。チームを築くには時間が必要であり、良いものが安定する段階に達するには時間がかかることはわかっている。だが、それでも今なお存在する敗北の痛みが消えるわけではない」。

ミラノ・ダービーが他のリーグと比べて持つ特別さについて、ポルトガル人指揮官は試合の文化的側面に言及した。「同じ都市で行われる試合であり、特別な一戦だと思う。昨日は新スタジアムの設計図を見た。独特なライバル関係だが、同時に深いつながりも持っている。同じ都市にある2つの偉大なチームが、1つのスタジアムを共有しているのだから」。

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さらにこう続けた。「このような状況は他のどこにも見られないと思う。本当に特別なものだ。しかしポルトガルの文化に目を向ければ、まったく同じ感覚だ。勝利のための責任感、そしてサポーターの熱狂が非常によく似ている。ここのサッカー文化はポルトガルのものにはるかに近い。イングランドでは少し違う。激しい競争はあるが、精神はよりスポーツマンシップに富んでいる。ここではポルトガルでも感じるあのラテン的な要素を感じる。だから本当に特別な試合になると思う」。

そして選手たちに向けてこう警告した。「これが特別な試合であり特別な瞬間であることは誰もが知っている。その試合に臨むときには、状況も、疲れを感じているかどうかも関係ない。ピッチに立ち、持てるすべてを出し尽くさなければならない。我々はそこにいるつもりだ」。

オーナーのカーディナーレが今シーズンのミランのセリエA制覇の可能性を強調したにもかかわらず、アモリムは段階的なステップに集中することを優先し、次のように説明した。「ミランにいる以上、スクデットを主目標として語るのは当然だ。だが我々はあまりに多くの勝ち点を取りこぼしてきたので、それを修正しなければならない。我々はチームを一歩ずつ改善することだけに集中すべきだ」。

さらにこう付け加えた。「前の試合で間違えたことは、次の試合で修正しなければならない。順位表や長期的な目標を遠くに見据えて考え始めてしまうと、本当に大切なことを忘れてしまう。我々は常に勝ちたい、年々勝ち続けたいのだ。運が味方しただけ、あるいはプロジェクトの構築で近道をしただけで1シーズンを勝ち取り、翌年には再び振り出しに戻ってしまう、そんなことは望んでいない。だからこそ、日々物事に取り組まなければならないのだ」。

ある記者からの、インテルのクリスティアン・キヴ監督の何を羨ましく思うかという質問に対し、アモリムはユーモアを交えてきっぱりと答えた。「キヴのことはまったく羨ましくない。なぜなら私はすでに正しい場所にいるからだ。それはインテルではなくミランだ。これが私の性分であり、これが私の人柄だ」。

クラブの新スタジアム発表の場でキヴと会ったことについて、アモリムはこうコメントした。「彼はとても感じのいい人物だ。我々は前夜に試合をしていたので、発表式典のタイミングについて少しこぼしていた。彼は勝ったので私より機嫌が良かった。だが我々には準備すべき試合があり、それが我々の優先事項だった」。