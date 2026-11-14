ミラン、イリチェヴィッチ獲得を巡りインテルや欧州の半分と争う：アイントラハトの新たな逸材にスカウトを派遣

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ミランは、アイントラハト・フランクフルトの若き才能ニコ・イリチェヴィッチを注視している。2010年生まれの同選手は、すでにブンデスリーガで記録的なデビューを果たしており、ミランは獲得をめぐってインテルや欧州の多くの有力クラブと争っている。

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1月の移籍市場で、ミランは間違いなく主役の一角を担うだろう。ミランはルベン・アモリムの要望に応えようと目先の補強を進める一方、将来も見据え、欧州サッカー界の有力な若手選手の獲得に向けても動き続けている。すでにスカウティングとアルゴリズムを担当するボビー・ガーディナーの指示でスカウト陣が動き出しており、1月に向けては次期スポーツディレクターのクレシェが持つドイツでの人脈を生かし、ニコ・イリチェヴィッチの獲得を狙う。

早熟の才能――2010年10月31日にドイツのアシャッフェンブルクで生まれたイリチェヴィッチは、生粋の左利きだ。トップ下に加え、攻撃陣のサイドでもプレーできる。8歳だった2018年に加入したアイントラハトの下部組織で育ち、以降は驚くほど速いペースで成長。13歳でU-17チームにデビューし、翌年には14歳でU-19チームでも出場機会を得た。そして今年、わずか16歳でトップチームに記録的なデビューを果たした。

記録的なデビュー――昨季のユースリーグでの活躍を受け、クロアチアにルーツを持つドイツ人の若き才能が今季、トップチームでも出場機会を得ると多くの人が予想していた。だが、これほど早くデビューするとは誰も思っていなかった。イリチェヴィッチの公式戦での最初の出場は、すでにブンデスリーガの歴史に刻まれている。11月1日のハンブルガーSV戦で3-1の勝利がほぼ決まった試合終了間際に投入され、ニコは16歳と1日でドイツリーグ最年少デビューを果たし、ユスファ・ムココと並ぶ記録を樹立した。1分間で枠内シュートを2本放ったそのプレーは、アディ・ヒュッター監督にすぐさま強い印象を残した。実際、次のパーダーボルン戦では26分間の出場機会を与えられ、試合は2-2の引き分けに終わった。

インテルや欧州各国のクラブが競合――ニコ・イリチェヴィッチの才能は、以前から世界の有力クラブの獲得候補に挙がっている。Sky Sportが以前から報じているように、イタリアのクラブではインテルが最初に動いた。インテルのほかにも、レアル・マドリー、バルセロナ（ここ数日で獲得を試みている）、アーセナル、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティが獲得を狙い、成長を注視している。

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スカウト陣が動く――ミランにとって獲得を目指す状況は決して容易ではない。それでもミランは積極的に動くことを決め、スカウトを繰り返し派遣して実際のプレーを視察させるとともに、ミラノへの移籍の可能性を探り始めている。欧州で最も争奪戦が激しい、元クロアチア代表でハンブルガーSV、ニュルンベルク、カイザースラウテルンなどドイツの複数クラブでプレーしたイヴォ・イリチェヴィッチを叔父に持つ若手は、近く決断を迫られるだろう。初のプロ契約を結んでも、アイントラハトは世界の有力クラブによる獲得への動きを防げない。