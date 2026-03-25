ミラン、アンドレの真実

ミランとアンドレ、実現することのなかった結婚。

ロッソネリがイタリア人仲介人を立て、コリンチャンスと移籍の全条件について合意に達した時点で、すべてが決まったかに見えた。 移籍金は1500万ユーロにボーナス200万ユーロ、将来の再売却益の20％という条件で、アンドレ自身も、ミラノのクラブと5年契約を結ぶためなら、自身と代理人が保有する移籍権の30％を放棄する用意があった。

しかし、ドリヴァル・ジュニオール監督の不満、サポーターの抗議、そして移籍承認書類への署名を拒否したスタビレ会長の態度転換により、交渉は停滞した。ミランは岐路に立たされ、さらなる条件改善を求めるか、あるいはコリンチャンスと既に交わした予備合意を盾にFIFAに提訴するかという選択を迫られた。

では、現在の状況はどうなっているのか？

ファブリツィオ・ロマーノのイタリア語YouTubeチャンネルでマッテオ・モレットが動画で報じているように、2006年生まれのこのMFをめぐる交渉は事実上行き詰まっており、合意に至る見込みは薄い。ベンフィカが参入したこともありますが、何よりもアトレティコ・マドリードが移籍の実現可能性を模索し始めていることを踏まえると、アンドレがロッソネロ（ミラン）のユニフォームを着る可能性は極めて低くなっています。