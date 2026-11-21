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ルベン・アモリム監督がミラネッロで恒例の前日会見に臨み、自身が率いるミランと驚きを見せるフロジノーネとの明日の一戦について語った。

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クラブとミラン財団の取り組みについて：

「クラブとして、我々には大きな責任があります。ミラン財団は我々の価値観を体現しています。地域社会を支援したい。こうした若者たちを迎えるため、我々の扉はいつでも開かれています。選手たちが異なる現実に触れることは重要です。彼らがここに来ることで、我々の仕事も違ったものになります。来てくれてうれしいです。ミラネッロは彼らにとってもミラネッロです。訪問してくれて本当にうれしく思います。明日は良いチームを相手に、彼らが楽しめる良い試合になればと思います」

代表活動から戻った選手たちの状態について：

「どの選手も準備ができていると思います。今週は練習の負荷を少し調整しましたが、全員が準備できており、起用可能です。試合に出られたことをうれしく思います。コンディションを維持するには、それが一番です」

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フロジノーネはどんなチームか？ パブロヴィッチの状態は？

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「彼の状態は良くなっており、メンバーに入ります。先発するかどうかは分かりません。様子を見ます。ただ、彼はプレーしたがっていますし、私もプレーしてほしい。彼の内にある闘志が、我々には足りていません。様子を見ますが、チームには帯同します。フロジノーネは見ていて楽しいチームです。スピードがあり、最も多くスプリントするチームで、我々は2番目です。彼らのスピードに対抗する手段はあります。サイドでの1対1が非常にうまい。混沌とした動きにも一定の論理はありますが、動きを読み解くのは難しい。彼らのプレースタイルを理解するのは難しいのです。ゴール前の30メートルでは我々より優れており、より多くの選手をペナルティーエリアに送り込み、高い位置で何度もボールを奪い、攻撃を始めるのにあまり時間をかけません。我々がボールを持つ際には、失った場合にどうするかを考えておくことが重要です。ヴェネツィア戦と同じです。大きな問題を引き起こし得る相手には、非常に集中しなければなりません。難しい試合を予想していますが、我々にも相手を苦しめられるサッカーの考え方があります」

ラモスとカマルダの起用時間には差がある。ラモスの負担を減らすための具体的な代役が不足しているのでは？

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「カマルダとラモスの助けとなる選択肢がもう一つあれば、良いことかもしれません。ただ、ラモスが苦しんでいるのはチームが苦しんでいるからだと思います。この2週間で、皆さんが持っているデータと私が持っているデータを確認しました。我々はピッチの最後の3分の1まで進めていません。そこに進入し、とどまるという点で、我々は最も悪いチームの一つです。シュートの数も多くありません。とはいえ、ペナルティーエリアの外から何本も打つチームにしたいわけではありません。そこから得点できることは、ほとんどないからです。しかし、我々はラモスを助けられていません。シセは多くのゴールを挙げていますが、ポジションが違います。彼はペナルティーエリアに入っていきます。そしてジェノア戦を見て思うのは、ラモスがいなければ、あの2ゴールは生まれなかったということです。彼自身は得点していませんが、ラモスがいなければ、あの2ゴールはありませんでした。ただ、私が最も懸念しているのはチームであり、攻撃でチャンスをつくる回数、その量です。今のまま続けることはできません。現状はこの攻撃量で多くのゴールを決めていますが、少ない攻撃量でより多く得点するペースを維持できると思うなら、それは起こりません。このまま続けることはできないのです。だから私の目標は、チームを前に押し上げることです。それはラモスではなく私の仕事です。ラモス、カマルダ、プリシッチ、ラビオら、全員をペナルティーエリアの近くに押し上げなければなりません。ラモスが苦しんでいるのはチームが苦しんでいるからです。それでもラモスは、誰よりも相手の中盤の選手やセンターバックを追いかけています。それが彼の仕事ではないと分かっています。我々はゴールを決めるために選手を獲得しました。しかし、我々は、そして私は、ラモスを助けるための仕事ができていません。一方でラモスは、私を助けるためにできる限りのことをしています。ラモスは多くのゴールを決めるはずです。ただ、センターフォワードの位置でプレーできるよう、チームを前に押し上げなければなりません。だから前の試合についても、ラモスがいなければ、あのゴールはなかったと感じています。ボールを奪い、プリシッチへのアシストもしました。ラモスがいなければ、ゴールはありません。私の目標は試合に勝つことであり、誰が得点するかは重要ではありません。ただ、選手たちには誠実でなければなりません。自分の仕事を果たし、チームを前に押し上げて、攻撃の量を増やさなければなりません」

ジェノアではムサをサイドバックで起用した。複数のポジションをこなせる選手を見つける必要があるのか？ それとも1月に補強すべき穴なのか？

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「あれは特定の状況での起用でした。ただ、1月に向けて何を考えているかは話しません。ジェノア戦では、ボールを保持し、ワンタッチのプレーでラビオの走り込みを生かすため、あの位置に右利きの選手が欲しかったのです。ムサはよくやりました。ただ、明日は変わります。ムサは左サイドバックではプレーしません。それでも選択肢の一つです。複数のポジションをこなせる選手がいることをうれしく思いますし、それがサッカーの未来だと思います。1月に何が起こるかは分かりませんが、その時々の状況や文脈に適応できる選手が必要です」

プリシッチを高いレベルに戻すため、どのように働きかけたのか？

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「どの選手もクラブから信頼されることをありがたく思います。新契約も助けになりました。彼がプレーしていなかった時も、ミランにとって重要な選手であると皆さんに話しました。負傷者のことも忘れてはなりません。今の我々にとって、プリシッチは代えの利かない唯一の選手です。ライン間での動き方に関して、ほかにプリシッチのような選手はいません。直近の欧州での試合では彼の不在を感じましたし、起用を調整する必要がありました。彼の特長を考えれば、ピッチにいないとその不在を感じます。どれほど重要か分かるでしょう。口数は多くありませんが、ピッチ上ではプレーで多くを語ります。常にボールを欲しがっています。彼とラビオはいつもチームを前へ押し上げます。個々の選手について話すのは好きではありませんが、話さなければなりません。誰もが理解できると思います。プリシッチは我々の現在であり、未来にもなるでしょう。さらに多くのことを成し遂げる力があると思います」

1月の移籍市場を利用して、チームの目指す水準を引き上げられるか？

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「ビッグクラブが犯し得る最大の過ちは、上位に近ければ投資し、そうでなければ投資しないという考え方です。重要なのは長期的なビジョンを持つことです。負け続けても監督を代えるべきではない、と言っているわけではありませんよ（笑）。我々は自分たちの計画を貫かなければなりません。ここにいたいと思い、適切な特長と人間性を備え、このチームの一員になりたい選手を求めています。若手であれ経験豊富な選手であれ、計画を明確にしなければなりません。現時点では若手の方がいいですが。順位表は歩みを評価するためだけに見て、常に長期的に考える必要があります。最大の過ちは、お金を使えば勝てると考えることです。明確な計画が必要です。自分のチームを見て、もっと良くできると思っています。進む道を明確にしなければなりません。1月の順位表を見て何かを変えることはありません」

選手たちがGTAで夜更かししていないか、確認しているか？

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「友人のガットゥーゾに答えてもらいましょう（笑）。私は気にしません。選手は準備ができていなければなりません。できていなければ、別の選手がそのポジションに入ります。モドリッチは、そのゲームを知らないと思います。ガットゥーゾがすでにすべてを語っていますよ（笑）」

勝者とは決して諦めなかった夢追い人なのか？ あなたは夢を追う人か？ 今後の試合にどんな夢を描いているか？

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「夢ではなく目標と言います。それはすべての試合に勝つことです。私が指揮したすべてのチームを見れば、私は夢を追う人でしょうね（笑）。ここにいられて本当に幸せです。もしかしたら一生いるかもしれません。夢のようなクラブですが、それをフロジノーネ戦で証明しなければならないことも分かっています。そうでなければ……。今週、皆さんは本当に優しくしてくれました。どうもありがとう、皆さん（笑）。ただ、逆の面も知っています。だから勝たなければなりません。さもなければ、皆さんの態度も変わるでしょう。私は夢を追う人ですが、仕事に非常に集中しています。12月末までのすべての試合に勝てると思います。何か一つ願うなら、サーレマーケルスとチュクウェゼに早く戻ってきてほしい。チュクウェゼは我々の選手の中で、最も多くペナルティーエリアにボールを送り、クロスを上げる選手です。そしてガッビア、トモリ、ほかの選手たちも戻ってきてほしい。彼らがいれば、我々はずっと強いチームになります」