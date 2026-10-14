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ミラン、アモリム監督はカマルダを選択。若手FWがザルツブルク戦で先発、ラモスは休養へ

ACミラン

ミラン、アモリム監督が最後の迷いを払拭。カマルダはザルツブルク戦で先発へ

明日のザルツブルク戦でピッチに立つミランは、顔ぶれが大きく変わる。アモリム監督は難しい敵地での一戦に、これまでにない先発11人で臨む。守備にはトモリ、中盤にはヤシャリが入り、英米の攻撃的サイドプレーヤー、フティチンソンにも出場のチャンスがありそうだ。


先発メンバー最大の注目点は、カマルダの先発起用だ。アモリム監督はイタリア代表の若手を選び、ラモスを休ませる。下部組織出身のカマルダは、ラツィオ戦とレッチェ戦で短時間の出場を果たしているが、先発するのは今季初めてとなる。

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