ミラン、アモリム監督はカマルダを選択。若手FWがザルツブルク戦で先発、ラモスは休養へ

明日のザルツブルク戦でピッチに立つミランは、顔ぶれが大きく変わる。アモリム監督は難しい敵地での一戦に、これまでにない先発11人で臨む。守備にはトモリ、中盤にはヤシャリが入り、英米の攻撃的サイドプレーヤー、フティチンソンにも出場のチャンスがありそうだ。





先発メンバー最大の注目点は、カマルダの先発起用だ。アモリム監督はイタリア代表の若手を選び、ラモスを休ませる。下部組織出身のカマルダは、ラツィオ戦とレッチェ戦で短時間の出場を果たしているが、先発するのは今季初めてとなる。