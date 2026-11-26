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重要な勝利であり、胸躍る逆転劇だった。ミランはギリシャでのオリンピアコス戦で苦境に陥ったが、最後はハッチンソン、シセ、プリシッチ、モレラの才能とゴールによって勝利を喜んだ。試合後、アモリム監督は『Sky』でこう振り返った。

この後半で、ヨーロッパリーグでのシーズンは変わるか？

「我々の未来は間違いなく変わる。後半は良かったが、また多くのミスをした。改善しなければならない。ただ、多くの選手が戻ってきたし、前向きな夜だった」

波乱の結末について：

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「もちろん、勝ってこういう形で試合を終える方がいい。非常に強いチームになるには、まだやるべきことが多いが、闘志はある。何かの始まりだ」

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やはり精神面の問題か？

「最大の課題はそこだと思う。セットプレー、ゴールの守り方、どのプレーを選ぶかといった細部に集中することだ。それは時間と

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経験

を重ねることで身につく。技術面も大切だが、最も重要なのは集中力だ。3日ごとに試合をするのは肉体的に難しいが、常に勝たなければならないというプレッシャーを抱えるのは、さらに難しい」

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ハッチンソンについて：

「彼には常にこれを期待している。もっと多くのことができる可能性を持っている。チームのほかの選手と同じように才能がある。驚きではない。彼には大きな才能がある。重要なのは精神面だ」

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相手にカウンターを許した理由は？

「パスをつなごうとして、プレッシャーを受けていないのにボールを失った。ヤシャリを1人で組み立て役にし、我々の選手4人を相手の中盤の背後に置いていた。ボールを持ったとき、プレッシャーがないのに手放してしまった。コニ（デ・ウィンター、編集部注）は時折、プレッシャーのかかるエリアにボールを出していたが、そうではなく自分で運ぶべきだった。彼にはチームを押し上げ、後方からの攻撃を導く責任がある。我々は自ら相手のプレスがかかるエリアに入っていた」

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今季初の逆転勝利について：

「いい気分だと思う。ベンフィカ戦を見れば、我々には何度もチャンスがあった。今日より多くのチャンスをつくっていた。信じるためには、実際に目にする必要がある。今日は2点差を追いつき、4-2で勝つところを目にした。我々の

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自信

は高まるだろう」