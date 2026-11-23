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アモリム監督はカメラの前でも常に率直で、言葉は明確かつ簡潔だ。その発信は、周囲の状況と比べて新鮮に映る。ポルトガル人指揮官はフロジノーネ戦後、ミランの獲得候補として引き続き注目される選手について、率直に語った。「ゴンサロ・イナシオ？ 素晴らしい選手だ。彼と一緒に仕事ができたのは大きな喜びだった。だが、我々にはパヴロヴィッチがいる。ディアワラは非常に若いが、結果を出している」。ポルトガルの放送局『Sport Tv』への発言だ。

また、ポルトガルのテレビ局のサイトによると、アモリム監督はミランがほかのポジションの補強に集中すると述べたという。イナシオはミランの指揮官がかねて高く評価しており、昨夏にもセンターバック陣を強化するための有力候補の一人として挙げていた。移籍市場の最終日には、ミランとスポルティング・リスボンが買い取りオプション付きの期限付き移籍で合意に近づいたものの、締め切り間際にスポルティング側が翻意した。両クラブは再び交渉を始めており、スポルティングは相当に高額なオファーを条件に、1月にもイナシオを売却する姿勢を示している。いくら必要なのか。3500万～4000万ユーロ程度だ。ミランはその金額を把握したものの、検討する時間を取っている。イナシオはパヴロヴィッチと同じ左利きだ。そのパヴロヴィッチは姿勢とピッチ上でのプレーによって、アモリム監督から絶大な信頼を得る選手となった。左センターバックでもプレーできるディアワラも成長している。そのため、ミランはセンターバックではなくサイドバックの獲得に力を注ぐ可能性がある。ガッビアも12月末から1月初めにかけて復帰する見込みだ。

マズラウィは今後数日間、特に注視すべき候補だ。アモリム監督とはマンチェスター・ユナイテッドでともに過ごした時代から良好な関係にある。一方、ここ数日で名前が浮上したポルトガル人選手ダロトのミラン復帰の可能性については、現時点で裏付けとなる情報は少ない。