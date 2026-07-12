ミラン、アストン・ヴィラがエストゥピナンへの関心を示す

アストン・ヴィラはミランの左サイドバック、ペルビス・エストゥピニアンに興味を示し、交渉を開始した。ファブリツィオ・ロマーノのYouTubeチャンネルでマッテオ・モレットは、CL出場権を持つバーミンガムのクラブがエクアドル代表DFに関心があると語った。





ミランはオファーを受け入れる構えで、すでに条件を問い合わせるクラブも現れた。ミランは昨夏エストゥピニャンを約2000万ユーロで獲得。ヴィラは正式オファーこそまだだが、移籍の可能性を模索するため接触している。



