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Estupinan MilanGetty Images

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ミラン、アストン・ヴィラがエストゥピナンへの関心を示す

ACミラン
移籍情報

アストン・ヴィラミランの左サイドバック、ペルビス・エストゥピニアンに興味を示し交渉を開始した。ファブリツィオ・ロマーノYouTubeチャンネルでマッテオ・モレットは、CL出場権を持つバーミンガムのクラブがエクアドル代表DFに関心があると語った。


ミランはオファーを受け入れる構えで、すでに条件を問い合わせるクラブも現れた。ミランは昨夏エストゥピニャンを約2000万ユーロで獲得。ヴィラは正式オファーこそまだだが、移籍の可能性を模索するため接触している。


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