ミラン、かつての「絶好調」組：ヒメネスだけではない、フュルクルクとンクンクも得点中

そろってゴールを記録した。サンティアゴ・ヒメネス、クリストファー・エンクンク 、ニクラス・フュルクルクというミランの元FW3人が同じ節で得点。メキシコ代表FWはポルトでゴールを決め、2025年9月23日から続いていた無得点を止めたが、フランス人FWにもライプツィヒでの初ゴールが生まれた。ドイツ人FWも再び得点し、先週ライプツィヒ戦で決勝点を挙げたのに続き、ブレーメン 対ケルン戦で1-1となる同点弾を記録。再び決定的な働きを見せた。





フュルクルクは止まらない－ミランでプレーした元パンツァーは、ブレーメンでも2022-2023シーズンのブンデスリーガ得点王に輝いた。皮肉にも、その時はエンクンクと並んでの受賞だった。現時点ではDFBポカールで1ゴール、リーグ戦で2ゴール。カップ戦も含めれば、ドイツでは4試合で早くも3ゴールとしている。





エンクンクも得点 －クリストファー・エンクンクにも朗報だ。コモ湖畔での一戦ではアシストこそ記録したものの精彩を欠いたが、フランス人アタッカーはその後、ライプツィヒがハンブルガーSVに5-0で圧勝した試合でゴールを決めた。 元ミランの同選手は前半34分にアサン・ウエドラオゴに代わって出場。後半には3-0のゴールを奪い、チームのパフォーマンスを締めくくった。





ヒメネスはラモスと同じ －一方のベボーテ は、ポルトがカーザ・ピアに大勝した試合で、土壇場にPKを決めた。この一撃で、2025年9月23日のコッパ・イタリア、ミラン対レッチェ戦以来続いていた無得点を止めた。その一方で、ゴンサロ・ラモスはミランで4試合1ゴール。ヴェネツィア戦で決めたその1点が決勝点となっている。



















