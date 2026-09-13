ミラン、かつての「絶好調」組に注目：ヒメネスだけでなく、フュルクルクとンクンクも得点中

全員がゴールを記録した。サンティアゴ・ヒメネス、クリストファー・エンクンク 、そしてニクラス・フュルクルクという、ミランの元FWたちが同じ日に得点。メキシコ人FWはポルトでのゴールで、2025年9月23日から続いていた無得点をストップさせると、フランス人FWにもライプツィヒでの初ゴールが生まれた。ドイツ人FWも再び得点を挙げ、先週にちょうどライプツィヒ戦で決勝点を決めたのに続き、ヴェルダー・ブレーメン のケルン戦で1-1の同点弾をマーク。再び決定的な働きを見せた。





フュルクルクは止まらない－かつてミランに在籍した元パンツァーは、ブレーメンでも2022-2023シーズンのブンデスリーガ得点王となっており、皮肉なことにそのとき並んでいたのがまさにエンクンクだった。ここまではDFBポカールで1ゴール、リーグ戦で2ゴール。カップ戦も含めると、ドイツでは4試合で早くも3ゴールを記録している。





エンクンクも得点 －クリストファー・エンクンクにも朗報だ。コモ湖畔での一戦では、1アシストを記録したとはいえ精彩を欠いたパフォーマンスだったが、フランス人アタッカーはライプツィヒがハンブルガーSVに5-0で圧勝した試合でゴールを記録した。 元ミランのエンクンクは前半34分にアサン・ウエドラオゴとの交代で投入され、後半には3-0となるゴールを決めてチームのパフォーマンスに決定打を加えた。





ヒメネスはラモスと同じく - ベボテは一方で、ポルトがカーザ・ピアに大勝した試合のラストプレーでPKを決めていた。この一撃は、2025年9月23日のコッパ・イタリア、ミラン対レッチェ戦で得点して以来続いていた無得点を止めるものとなった。その一方で、ゴンサロ・ラモスはミランで4試合1ゴール。その1点はヴェネツィア戦で決めた決勝弾だ。



















