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サン・シーロでのミラン戦でフロジノーネが見せた戦い方と、1-5の敗戦をめぐって批判されたマッシミリアーノ・アルヴィーニを、セスク・ファブレガスが擁護した。

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セスク・ファブレガス（コモ監督）が、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、AEKアテネ戦を翌日に控えた記者会見で語った。「ミラン戦のアルヴィーニと同じように、私も自分の考えを貫く。もちろん、勝つために試合をうまく運ばなければならないときもある。だが、今やっている良いことをすべて変えるつもりはない。カリアリとの前節を誇りに思っている。新しいことがたくさんあった。代表から戻ってきた選手たち、友人と対戦したこと、そしてパスに代わってトップ下でプレーしたダ・クーニャ。彼はそのポジションであまりプレーしたことがない。リッチとリベラーリは先発して良いプレーを見せ、途中出場のラードも良かった。こうしたことから、チームがしっかりと存在し、何をどうやりたいのかを理解していると分かる」

スペイン人指揮官は続けた。「私は安定していること、難しくてもすべてをコントロールできていることが好きだ。今もアルヴィーニは素晴らしい監督だという声を聞き続けたい。これが信念と勇気だ。たとえ1-5で負けたとしてもだ。負ければ無能、勝てば天才と言われる。バランスが必要だ。もちろん、サッカーは変わりつつある。審判が以前より笛を吹くようになったことも一因で、ピッチに倒れたままの選手は減った。あの戦術はもう通用しない。イタリアリーグにとって前向きな変化だ。欧州で最も面白いリーグの2、3つに入るようになってきている」

さらに、こう語った。「私たちにとっては何も変わらない。自分たちが何者かをよく分かっている小さなクラブだ。モッツァーテには素晴らしい雰囲気がある。自分たちの強みも弱みも知っている。人々が何を言うかはコントロールできない。私たちはもっと強くなり、感情をうまくコントロールしなければならない。選手たちについて語られることもずっと増えた。それは彼らの成長にも役立つ。トップになりたいなら、そうしたことにも対処できなければならない。すべてはまだ始まったばかりだ。ゴールではなく、そこへ至る道のりを考えている」

コウトについて：「彼を獲得したのは、あのポジションでもプレーできるからだ。ジローナとドルトムントでもプレーしていた。それも選択肢の一つだ。チームの状態は良く、前節と同じメンバーがいる。ユースチームから何人か加わる。私たちは落ち着いているし、焦らずに自分たちの道を進まなければならないと分かっている」

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対戦相手について：「ギリシャのチームは素晴らしい。レアル・マドリーとシャフタールを苦しめた。フィジカルが強く、素晴らしいメンタリティを持っている。私たちは非常に効率よくプレーしなければならない」