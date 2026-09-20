ルベン・アモリム率いるACミランは、サン・シーロでレッチェを完膚なきまでに叩きのめし、セリエA順位表での浮上を続けた。ミランは立ち上がりから主導権を握り、15分以内にクリスチャン・プリシッチの見事なゴールで均衡を破った。レッチェも何とか食らいつこうとしたが、最終的にはミランの質の高さが物を言い、真価を発揮した後半を経て、リーグ戦無敗スタートを維持した。

この勝利を支えたのは、決定力の高いフィニッシュと中盤の圧倒的なパフォーマンスであり、アウェーのレッチェは後手に回り続けた。アドリアン・ラビオが後半16分過ぎに冷静なシュートで追加点を挙げ、そこで試合の行方はほぼ決した。その後、途中出場のディエゴ・モレイラがダメ押し弾を決めた。ボール支配率は69％、さらにクリーンシートも達成しており、サン・シーロの照明の下でミランのファンが望み得る限り快適な夜となった。

GK＆DF

メニャン - 7/10

主将にとっては静かな一夜だったが、必要な仕事はいつも通りの安定感でやってのけた。クリーンシートを守るために3本のセーブを見せ、90分を通してほとんど脅かされることのなかった3バックを統率した。

パブロビッチ - 8/10

最終ラインで圧巻の存在感を放った。守備で堅さをもたらしただけでなく、14分には意図を持って前に出てプリシッチの先制点をアシスト。センターバックとして完璧なパフォーマンスだった。

デ・ウィンター - 7/10

堅実で信頼できる出来だった。カウンターを狙ったレッチェに対してポジショニングを良く保ち、ミラン守備陣が記録した10本のクリアにも貢献。無駄のないプレーぶりだった。

ヒラ - 7/10

この若きスペイン人は、ボールを持てば落ち着いており、競り合いではアグレッシブだった。パブロビッチを好相性で補完し、ピッチに立っている間、レッチェのアタッカー陣に決定機をひとつも与えなかった。

MF

チュクウェゼ - 6/10

87分に退くまでサイドでハードワークを続けた。いつものような爆発力こそなかったが、その存在によってレッチェ守備陣を広げ、他の選手たちが中央でプレーするためのスペースを生み出した。

ラビオ - 8/10

このフランス人は、なぜ自分がこのチームに不可欠な歯車なのかをまさに示した。テンポを支配し、61分には現れて重要な2点目を奪取。事実上、その瞬間に試合の勝負を終わらせた。

モドリッチ - 7/10

クラスは不変だ。ベテランMFは76分間にわたって試合を操り、ミランが70％近い支配率でボールを握る展開を実現した。役目を終えた後、ムサと交代した。

エストゥピニャン - 7/10

左サイドで絶え間ない運動量と幅をもたらした。信頼できる逃げ場となり、守備への戻りも怠らず、試合終盤に交代するまでミランのバランス維持に貢献した。

攻撃陣

プリシッチ - 8/10

キャプテン・アメリカが再び結果を出した。14分に鋭いフィニッシュで先制点を決めて試合の流れを作り、69分に休養のため交代するまでレッチェにとって絶えず脅威であり続けた。勝利を呼び込む貢献だった。

サレマーケルス - 6/10

ベルギー人としては機能的なパフォーマンスだった。ライン間でうまくプレーをつないだが、後半半ばにロフタス＝チークと交代するまで、最後の決定的なパスを欠いた。

ラモス - 7/10

賢く前線をけん引し、このFWは2点目で重要な役割を果たし、ラビオのゴールをアシストした。自身の名前をスコアシートに刻むことはできなかったが、ポストプレーは欠かせないものだった。

交代出場＆監督

モレイラ - 8/10

ベンチから理想的なインパクトを残した。69分にプリシッチに代わって投入されると、わずか4分でネットを揺らし、73分に3点目を決めて勝利を決定づけた。

ロフタス＝チーク - 6/10

69分に投入され、フィジカル面の存在感を加えつつ試合を締めくくる役割を担った。求められた仕事をそのままやり切り、ボールを動かし続けながらレッチェの反撃の芽を摘んだ。

ムサ - 6/10

最後の14分間、モドリッチに代わって出場。ミランが余裕を持って試合終了へ向かう中、中盤にフレッシュな足とエネルギーをもたらした。

バルテザーギ - 6/10

エストゥピニャンに代わって終盤に短い出場時間を得た。守備面では十分に堅実で、クリーンシート維持に貢献した。

カマルダ - 評価なし

チュクウェゼに代わってごく終盤に投入された。試合に影響を与えるだけの時間はなかったが、若手にとってはまたひとつ貴重な経験となった。

R・アモリム - 9/10

指揮官による戦術的傑作だった。3-4-2-1のシステムは完璧に機能し、レッチェを封じながらミランに試合のあらゆる局面を支配させた。交代策も的確で、モレイラは投入直後のようなタイミングで得点を奪った。