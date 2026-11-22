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ミランが5得点を挙げ、前半は好内容だったフロジノーネに大勝。際立つ活躍を見せたラビオにけん引され、ライバル勢の勝利に応えた。

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ミラン

メニャン 6：おおむね平穏な一戦。マジーニに決められた一撃には、できることがほとんどなかった。

ヒラ 6.5：前半はクヴェルナゼの斜めの動きに大いに苦しみ、対応に手を焼いた。徐々にジョージア人ウイングへの対処法をつかみ、最後は攻撃力を完全に封じた。守備の要。

デ・ウィンテル 6：失点の場面では、マジーニが決めた2度目のタッチに対する判断とポジショニングに明らかなミスがあった。今季前半戦に出場を続けてきたベルギー人DFは、すぐに顔を上げ、気持ちの強さを見せて相手の攻撃に対抗した。

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ディアワラ 6.5：カッラーラ産の大理石のように堅い。若きフランス人DFは、今季のミランで特に目を引く新戦力の一人であることを改めて示した。常に良い位置を取り、フロジノーネのアタッカー陣のスピードにもさほど苦しまず。試合を重ねるごとに着実に成長している。（70分からパヴロヴィッチ 6：負傷による12日間の離脱を経て、アモリム監督は彼に貴重な出場時間を与えた）

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バルテザーギ 5.5：対面するゲジェミスは常に1対1を仕掛け、対応を難しくした。しかし、ミランの下部組織出身選手はあまりに脆さを見せ、プリシッチへの簡単なアシストも失敗した。不安定。（46分からヤシャリ 7：ミランでの初ゴールを執念でつかみ取った。フロジノーネの勢いを止めたこの得点は、間違いなくミランにとって今夜最も重要なものだった。決定的な働き）

ムサ 6.5：モドリッチのゲームメイクとラビオの効果的な飛び出しのために、スペースと時間を生み出す大きな仕事をした。攻守に働くMFで、後半開始時には左サイドバックの役割にも適応した。頼もしい。（70分からエストゥピニャン 6：落ち着いて自分の仕事を果たした）

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モドリッチ 7：ミランの先制点の場面で、広いスペースへ走るラビオを送り出した縦パスだけでも、チケット代に見合う価値がある。しかも、彼のプレーにはそれ以外にも見どころが多かった。守備陣の前で完璧に相手の攻撃を遮り、パスはどれもスイス時計のように正確だった。巨匠。

ラビオ 7.5：彼が大股で走り出せば、フロジノーネのDF陣にできるのは十字を切って祈ることだけ。先制点の90％は彼の功績で、ラモスとヤシャリには完璧なアシストを供給した。望むときに望むプレーを自由にしていた。圧巻。

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モレイラ 7：ベルギー人の才能は絶好調だ。無難なプレーを選ぶことなく、精力的に攻め、攻守の切り替えでも力を尽くした。5点目ではシセへのアシストが見事だった。献身的。

ラモス 7：流れの中から待望のゴールを決めた。アモリム監督とミランにとって、これが何よりの朗報だ。激しい当たりを何度か受けたため、監督はオリンピアコス戦とカリアリ戦を見据え、体力を温存させるべく交代を決めた。（51分からシセ 7：触れるボールをことごとく得点につなげるかのようで、決定率は驚異的。リーグ戦6点目、ミランで9点目を記録した。狙撃手）

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プリシッチ 7：直近のリーグ戦で4得点目。「キャプテン・アメリカ」は超人的な力を取り戻した。中盤と攻撃陣をつなぐ上でも非常に重要な働きを見せ、評価に値する。（80分からハッチンソン 評価なし）

アモリム監督 7：ポルトガル人指揮官は、技術面でほぼ完璧だった選手たちのプレーと5得点を喜べる。ゲジェミスを抑えるため、ムサとバルテザーギの位置を入れ替えた判断も素晴らしかった。

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フロジノーネ

パルミザーニ 5：5度にわたりゴールネットの奥からボールを拾った。ヤシャリの得点には明らかに責任があり、ニアサイドを破られた。

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チッタディーニ 5：ラモスと荒々しい競り合いを繰り広げ、イエローカードを受けた。ミランの2-0とするゴールでは、ポルトガル人選手へのマークを外した。（46分からアメイ 5.5：フロジノーネの21歳DFにとって、決して楽な試合ではなかった。できる限りのことはした）

カルヴァーニ 5：ミランが関心を寄せていることから、この試合で特に注目される選手だった。しかし、序盤から不運にも1-0となるボールを自陣のゴールへ押し込んだ。早く忘れたい夜となった。

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モンテリージ 5.5：アルヴィーニ監督の方針に沿って攻撃を組み立てようとした。前半はそれもできていたが、後半は崩れた。

オヨノ 6：力強く攻め、精度もまずまずだった点は悪くない。

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カロー 5.5：開始10分で2度の得点機を生み出す好スタートを切ったが、その後は相手MF陣の高い技術と運動量に圧倒され、あまりに早く存在感を失った。（76分からエル・アズージ 評価なし）

マジーニ 6.5：サン・シーロでフロジノーネ加入後初ゴール。好プレーと今季の好スタートにふさわしい報いだった。

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チャト 5.5：アルヴィーニ監督が見せた最大の新たな試み。技術面で良いプレーを見せる一方、戦術面では明らかなミスも犯した。（63分からテルジッチ 5.5：交代した選手と比べて、それほど良い働きはできなかった）

シュミット 6：トップ下付近で動き、難しい夜でもその技術の高さは明らかだった。（74分からゼルビン 評価なし）

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ゲジェミス 6：前半は攻撃を組み立て、チャンスを生み出した。後半はミランに対応された。

クヴェルナゼ 6：ヒラを苦しめ、シュートも放った。高い評価を受けている理由を改めて示した。（63分からビルリジェア 5：まったく存在感を示せなかった）

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アルヴィーニ監督 5.5：妥協を受け入れない。それは彼の強みでもある。