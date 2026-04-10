インテル・ミラノは来夏の補強に向け、モロッコ人選手に正式オファーを用意している。

イタリアの「カルチョ・メルカート」によると、インテルは来夏、分割で移籍金420万ユーロを支払い、ベルギーのミシェリンには将来ザキリが再移籍した際の移籍金10％を支払う条項を設ける予定だ。



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ザクリは左サイドバックと左ミッドフィルダーをこなす。

2008年生まれのザクリはU-17モロッコ代表の主力であり、アフリカネイションズカップU-17でマリをPK戦破り優勝した。6月にリコ・アンリが退団するブレンフォードも関心を寄せ、後継候補に挙げている。

ブリュッセル生まれながらモロッコ代表を選んだ理由について、ザクリはベルギー協会から無視されたと『ラ・デニエール・オー』に語った。 「自分はベルギー人でもありモロッコ人でもありますが、ベルギー代表では一度も招集されませんでした。一方、モロッコは私の可能性に投資し、強く信頼してくれました。ベルギーからは十分だと認められず、その感覚はありませんでした。近年大きく発展するモロッコの代表チームの一員であることは、私の誇りです」





彼は続けた。「トップチームでプレーし、多くの経験を積んでいる。ビッグクラブからの関心は気にならない。ミシェリンに残る決断は自分ので、後悔はない。たとえ好きなミランが興味を示しても、今はサインしなかっただろう。 目標はただ一つ、チャンピオンズリーグに出場すること。だが何よりもまず、ここで名を上げたい」。



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