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ボルシアMGの今季は最悪の形で始まった。リーグ戦では1勝1分けにとどまり最下位。パーダーボルン、ケルン、マインツの3チームとはすでに勝ち点6差がついている。9月中旬にはポランスキが去り、元ジェノアのブレッシを迎える監督交代もあったが、期待した成果は出ていない。

今季序盤の明るい材料は少ない。それでも、少なくとも一人の才能が台頭し、今や移籍市場で重要な存在となっている。ワエル・モヒヤだ。多くのクラブが関心を寄せており、『TeamTalk』によれば、クレシェがミランのために挙げる最初の候補の一人になる可能性がある。

ワエル・モヒヤとは2008年生まれの攻撃的MF。誕生日が12月31日のため、実質的には2009年生まれに近い。モロッコにルーツを持つ家庭に生まれ、出生地はドイツのメットマン。両国のパスポートを持つ。早くにSVシュトラーレンからボルシアMGへ移り、下部組織の各カテゴリーで成長した。昨季はU-17からU-19へ昇格し、さらにトップチームの常連となる異例の二段階昇格を果たした。

ボルシアMGの期待は大きく、16歳347日でデビューさせた。クラブ史上最年少のデビュー選手となったモヒヤについて、当時のポランスキ監督は「ワエルは毎日笑顔でピッチに立ち、ひたむきさとプレーする喜びを示している。まさに我々が彼に見たい姿勢だ」と称賛。スポーツディレクターのリオランド・ヴィルクスも「我々は彼の能力を確信している。ボルシアは若手にこの機会を与えたい」と語った。

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「ヴィルツのような」才能モヒヤは純粋な攻撃的MFで、FWの背後でライン間を巧みに使い、必要に応じて攻撃的なインサイドハーフも務める。近年のドイツサッカーが輩出してきた、試合に大きな影響を与えるトップ下の一人だ。残念ながら知られる身体面の問題という不運はあるものの、ムシアラ、あるいは後ほど再び触れるヴィルツのような選手と言える。



モヒヤは非常に速く、敏捷性に優れ、狭い場所でもスピードに乗った場面でも1対1に強い。両足でボールを運ぶ技術も持つ。若さゆえの思い切りの良さに加え、競り合いやフィジカルコンタクトを恐れない。

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伸びる数字と「クロップの構想」前述のようにボルシアMGは苦戦しているが、モヒヤは今季序盤に存在感を示している。リーグ戦と、ここまでクラブにとって唯一の明るい材料となっているドイツカップを合わせて12試合に出場し、3ゴール1アシストを記録。シュトゥットガルトに3-2で勝利した唯一の試合でも、決定的な働きを見せた。

前述のとおり両国のパスポートを持ち、代表ではこれまで一貫してドイツの年代別チームを選んできた。モロッコ代表へ変更することはまだ可能だが、新たな代表監督ユルゲン・クロップもすでに動いている。ここでヴィルツの名が再び登場する。クロップは、現在リヴァプールにいるヴィルツとモヒヤを並べ、自身が高く評価するヴィルツと同じ技術・戦術面の特長を伸ばしたいと考えている。

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活発化する争奪戦当然ながら、デビュー以来モヒヤには多くのクラブが注目してきた。『TeamTalk』によると、ボルシアMGのリーグ順位を受け、安価での獲得も期待しながら本格的に動こうとするクラブが増えている。

ブライトンとリヴァプールが積極的に動き、バイエルン・ミュンヘンやレヴァークーゼンといったドイツの強豪、レアル・マドリーとバルセロナも関心を持ち続けている。そして前述のとおり、ミランも争奪戦に加わっている。新スポーツディレクターとなるマルクス・クレシェはブンデスリーガを熟知しており、すでにモヒヤを獲得候補のリストに入れた。ボルシアMGに売却の意思はないが、3000万～4000万ユーロを超える破格のオファーが届けば、少なくとも交渉の余地はあるだろう。