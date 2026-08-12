モロッコ代表のザカリア・エル・ワヒディがミランの関心の対象となった。イタリアのクラブが、今夏の移籍市場で右サイドバックのポジションを補強するための最有力候補の一人として彼をリストアップしたためだ。

移籍市場を専門とするイタリア人ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオによると、ミランはオリンピック・リヨンへの移籍が間近に迫っているアテカミの退団を埋め合わせるため、ベルギーのヘンクに所属するこの守備陣の獲得を検討しているという。

2001年生まれのこのモロッコ人サイドバックの名は、以前にもオランダのアイントホーフェンへの移籍と結びつけられており、複数のレポートは今回の移籍市場でペーター・ボス監督が彼の獲得を望んでいると伝えていた。

ヘンクはこのモロッコ人選手の価値を1300万から1500万ユーロと見積もっており、ベルギーのクラブはこの金額に固執しているため、エル・ワヒディを手放す用意はないようだ。

ミランはこれまでのところ正式なオファーを提示していないものの、選手への関心は本物と見られており、エル・ワヒディはこの夏、ギリシャの逸材コンスタンティノス・カリツァスが約3500万ユーロの取引でボルシア・ドルトムントへ移籍したのに続き、ヨーロッパの強豪クラブへと移る2人目のヘンクの注目スターとなる可能性がある。