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ミランの移籍市場で注目されるヘンドリック・アルムシュタットについて、ボバンは「あいつにサッカーの何が分かるんだ？」と語った。

ACミラン
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ズヴォネ・ボバンは、ミランの新強化責任者ヘンドリック・アルムシュタットについて、ジョルジオ・フルラーニ ジェフリー・モンカダ、イグリ・タレ、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を解任し、組織を一新したことで、ここ数週間は多くの名前が取り沙汰されていた。


ボバンは「あいつにサッカーの何が分かるんだ」と語り、辛辣な評価をにじませた。

アルムシュタットは長年、ミランの裏方で財務や数値を担当し選手評価や予算管理、スカウトプロセスの近代化に携わってきた。彼の任務は常に経済分析であり、データに基づく評価を重んじる。


ボバンは2019年6月、パオロ・マルディーニ率いるミランに加わりアルムシュタットと共働したが、2020年3月7日に正当な理由なく解雇された。のちに裁判所は解雇に根拠がないと判断した。 ボバンはアンドレア・ロンゴーニとのインタビューで、自身とマルディーニが計画していた移籍交渉に「不条理な制約」が課されたと語っている（当時、ほぼ成立寸前だったダニ・オルモとドミニク・ソボスライの例を挙げている）。


「さらにヘンドリックという男まで送り込まれ、彼は何もしらないくせにマルディーニと私の『技術監査役』気取りで行動を承認させられた」とボバンは語る。アルムシュタットの名前は一度も出さない。その態度が、彼への強い軽蔑を物語っている。




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