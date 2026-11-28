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ファビオ・カペッロ氏は、ユヴェントスが2024年にアドリアン・ラビオをフリーで手放した理由を理解できないという。

ユヴェントスの元監督は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ミランに所属する31歳のフランス人MFについてこう語った。「ラビオはいつも通りだ。なぜユヴェントスが彼を引き留めなかったのか、今も疑問に思っている」

同じく『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、イタリア人FWジェフ・エカトルに対するユヴェントスの元選手4人の見解を伝えている。2006年生まれのエカトルは昨夏の移籍市場でジェノアから加入。移籍金は1650万ユーロに最大200万ユーロのボーナスが加わり、将来の売却額の15％もジェノアに支払われる。契約は2031年6月までで、年俸は手取り130万ユーロだ。

エカトルは筋肉系の負傷を2度ほど経験した後、木曜夜にトリノのスタジアムで行われたヨーロッパリーグのオモニア・ニコシア戦でユヴェントス加入後初ゴールを記録した。今季3試合目にして初先発したこの試合で、チームはキプロスの相手に4-1の逆転勝利を収めた。

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マッシモ・マウロ氏：「スパレッティ監督には、欠けていたセンターフォワードが見つかったのかもしれない。フィジカルの強いストライカーについて発言したとき、監督はまさにエカトルを指していたのかもしれない。ジェフは非常に良い選手だと思う。もちろん、ユヴェントスが『最高の状態』にあれば、もっと早く多くを学べるだろう。今後、どれだけ継続してプレーできるかを見ていきたい。オモニア・ニコシア戦では素晴らしいパスを受けてゴールを決めた。見事だったが、それはチーム全体がパフォーマンスを高めなければならないことも示している。ユヴェントスの問題を、彼やほかの選手が一人で解決することはできない」

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ミケーレ・パドヴァーノ氏：「ジェノアの下部組織時代からエカトルを見てきた。スペースへ走り込めるし、ボールをうまくキープできて、フィジカルも強い。ユヴェントスは前線の戦力が不足し、チームにセンターフォワードがいないので、彼は非常に役立つと思う。20歳だから成長する時間を与える必要があるが、素晴らしい資質を持っている。もちろん、その年齢ですでに一流選手になっている者もいる。彼には大きなチャンスがあり、最初の機会を生かした。これからは継続することが必要だ。エカトルには、ユヴェントスに欠けている9番の特徴がある。スパレッティ監督は今後、彼をより多く起用するだろう。オモニア戦のゴールは本物のストライカーらしいものだった。ユヴェントスが探している選手は、すでにチーム内にいる」

ヴィンチェンツォ・イアクインタ氏：「フィジカルが強いから、常に裏のスペースを狙う。ヴォルテマーデやコロとは補完し合える。エカトルが本当にユヴェントスの将来の9番になれるかを判断するには、まだ早すぎると思う。確かなのは今の姿だ。まだ20歳の選手としては、すでに重要なものを見せている。私が見たもの、とりわけ先日のヨーロッパリーグでのプレーには期待が持てる。エカトルには、さらに成長する余地もあるように思う。彼が常に裏のスペースを狙おうとする姿勢が好きだ。それができるのは、体と脚に大きな力があるからだ。チーム内で自分の居場所をつかめると思う。ヴォルテマーデともコロ・ムアニとも相性が良いと見ている」

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エマヌエレ・ジャッケリーニ氏：「ジェフは若いが、ある意味では『経験豊富』だ。ユヴェントスにはセリエAで50試合以上に出場した状態で加入した。20歳としては決して小さな数字ではない。『真の』9番を探し続けているユヴェントスで、エカトルは出場機会をつかみ、そのポジションの先発候補になることも考えられる。彼の動きはチームの助けになり、フィジカルの強さがあるから体に当てるパスを受けられる。そして『真の』9番はああするものだ。最初のシュートを打ち、ゴールを決める。バルディーニが暫定代表監督を務めた際、クレタ島でピオ・エスポジトとともにプレーしたことも忘れてはいけない。彼は現代的なストライカーだ。信頼しよう」