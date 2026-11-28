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PSVアイントホーフェンは戦力強化に向け、引き続きイタリアの移籍市場に目を向けている。特に中盤では、ライン間で違いを生み出し、できれば高い得点力も備えた選手を以前から探している。

オランダのクラブは以前からベルギー人MFケヴィン・デ・ブライネに注目し、ナポリに正式オファーを提示したものの、すでに断られている。交渉が停滞する中、PSVは代替候補の検討を始めた。Sky Sports CHによると、ここ数時間で有力候補として浮上しているのがミランのアルドン・ヤシャリだ。

デ・ブライネへのオファー：PSVは以前から、ケヴィン・デ・ブライネを、本人にゆかりがあり、家族も暮らすことを望んでいるベルギーとオランダの国境地帯、リンブルフ地方へ呼び戻そうと動いていた。前回の代表活動期間中には、妻の発言が報道で広まり、ナポリで将来を巡る騒動が起きた。この時点でオランダのクラブは選手との接触を始めていた。

元マンチェスター・シティのデ・ブライネはすぐに移籍に前向きな姿勢を示し、その後、移籍が実現した場合の契約についても基本合意に達した。これを受け、PSVはナポリに最初の正式オファーを提示した。

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オファーは拒否：オランダのクラブが提示したのは200万ユーロ。1月の移籍市場が開いた時点で完全移籍により獲得する提案だったが、ナポリは不十分と判断した。同クラブは選手をはるかに高く評価している。



デ・ラウレンティスは退団の可能性を完全には否定していない。ただ、デ・ブライネはマッシミリアーノ・アッレルグリからも重要な選手と見なされており、この金額で放出するつもりはない。必要なのは少なくとも700万〜1000万ユーロのオファーだが、現時点でPSVはその額まで引き上げたくない考えだ。両者の隔たりによって交渉は難しくなり、オランダのクラブは実現可能性の高い代替候補を探し始めた。

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代替候補ヤシャリ：こうした行き詰まりから別の選手を狙う案が生まれた。Sky Sport CHによると、クラブの補強担当者が最も適した選手と判断したのは、アルドン・ヤシャリだ。2025年夏にミランへ加入したMFだが、現在はチームで中心的な役割を担っていない。

オランダのクラブはすでにスイス人MFの関係者と接触し、移籍への意向や取引の条件を探っている。

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ミランの帳簿上のコスト：ヤシャリはブルッヘからミランに加入した。移籍金は固定額3400万ユーロにボーナス400万ユーロを加えたもので、総投資額は約3800万ユーロに達する可能性がある。MFは2030年6月30日までの5年契約を結び、年俸は手取りで約250万ユーロ、額面で約463万ユーロだ。

移籍金の固定額と5年間の償却を踏まえると、個人とチームの成績に関する条件が満たされておらず、ボーナスは発生していないため、2027年1月時点の帳簿上の残存価値は約2400万ユーロとなる。売却時に損失を出さないために必要な金額だ。一方、シーズン終了時の買い取りオプションが付いた期限付き移籍なら、2027年6月30日時点の残存価値はさらに下がり、約2040万ユーロとなる。

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最初のオファー：現時点でPSVにとって最も実現しやすいのは、買い取りオプション付きの期限付き移籍だ。少なくとも今季終了までは費用を抑えて補強したい考えがある。

Sky Sports CHによると、アイントホーフェンのクラブはすでにミランと接触。MFを比較的低額の移籍金で借り受け、その後、シーズン終了時に事前に設定した金額で買い取る権利を得る案を提示した。期限付き移籍の費用は、ナポリに提示した200万ユーロを念頭に置いているとみられる。ミランにとって、買い取り額は少なくとも2000万ユーロでなければならない。

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期限付き移籍の枠は埋まっている：現時点でミランはFIFAが定める国際期限付き移籍の枠を使い切っている。そのため、この方式を実現するには、現在進行中の6件のうち1件を先に終了させるか、完全移籍に切り替える必要がある。対象の6選手はエンクンク（ライプツィヒ）、ヒメネス（ポルト）、フォファナ（セビージャ）、アテカメ（リヨン）、オドグ（トゥールーズ）、コスティッチ（スパルタ・ロッテルダム）だ。

ほかにも関心を示すクラブ：ヤシャリはルベン・アモリムの起用する選手の中で出場機会を増やし始めている。しかし、今後も脇役にとどまることはスイス人MFの希望に沿わず、1月に向けて少なくとも別の選択肢を検討し始めている。関心を示しているのはPSVだけではない。欧州の複数クラブが2002年生まれのMFの状況を注視しており、ミランが放出に応じれば、獲得争いに加わる可能性がある。