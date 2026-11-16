ミランのメニャン、フランス対トルコで負傷しハーフタイムに交代。けがの内容と復帰時期は？

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ACミランのGKで主将が負傷。フランス対トルコ戦のハーフタイムに退くことを余儀なくされた。

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不安が広がるミラン。GKで主将のマイク・メニャンが、ネーションズリーグ第6節の前半に負傷した。フランス代表のゴールを守っていた元リールのメニャンは、『レキップ』によると、右太ももを負傷した。

このため、0-0で迎えたハーフタイムに交代を余儀なくされた。代わってレステスが出場した。

『レキップ』によると、メニャンはトルコ人FWデニズ・ギュルとの接触で強い衝撃を受けたという。メニャンは太ももの違和感を訴え、フランス代表のメディカルスタッフはリスクを避けた。そのため、ジダンは大事を取って交代させた。

メニャンに生じた問題の程度を正確に把握し、代表活動による中断明けの初戦に出場できるかどうかを見極めるため、今後数時間以内に追加検査が行われる見込みだ。ルベン・アモリム率いるミランは11月22日（日）18時から、セリエA第12節でフロジノーネとサン・シーロで対戦する。