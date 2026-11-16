ミランのメニャンがフランス対トルコ戦で負傷、ハーフタイムに交代。けがの内容と復帰時期は？

共有 GOALをGoogleでフォロー

ミランのGKで主将が負傷。フランス対トルコ戦のハーフタイムに交代を余儀なくされた。

広告

不安が広がるミラン。GKで主将のマイク・メニャンがネーションズリーグ第6節の前半に負傷した。フランス代表のゴールを守る元リールのGKは、レキップによると、右太ももを負傷した。

このため、試合が0-0のまま迎えたハーフタイムに交代を余儀なくされた。代わってレステスが出場した。

レキップによると、メニャンはトルコ人FWデニズ・ギュルとの競り合いで強い衝撃を受けたという。GKは太ももの違和感を訴え、フランス代表の医療スタッフはリスクを避けることを選択。ジダンが交代を決めた。

月曜日の午前には、さらなる情報が入った。メニャンは内転筋付近の右股関節に痛みを感じており、フランス代表のスタッフはすでにミランの医師に連絡し、1995年生まれのGKの状態を伝えている。

広告 広告

メニャンは今後数時間以内、11月17日（火）の午前にミランで検査を受ける予定だ。負傷の程度を正確に把握し、中断期間明けの初戦に出場できるかどうかを見極めるためだ。ルベン・アモリム監督率いるミランは11月22日（日）18時から、セリエA第12節でフロジノーネをサン・シーロに迎える。