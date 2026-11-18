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アメリカ代表がハイチ代表に2-0で勝利した試合で、オーバーヘッドによる鮮やかな先制ゴールを決めたクリスチャン・プリシッチが喜びを語った。

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「キャプテン・アメリカ」ことクリスチャン・プリシッチが、CONCACAFネーションズリーグでのアメリカ代表のハイチ代表戦勝利の立役者となった。試合後、ミランのFWがミックスゾーンでアメリカの報道陣に語った。

オーバーヘッドで決めたゴールについては？

「あんなゴールを決めたのは初めてで、特別だった。ウェストンがクロスを上げて、僕にできるのはあれしかなかった。だからやってみようと思ったんだ。ボールがゴールに入るのを見られて、本当にうれしかった」

ポチェッティーノとの別れの日に勝利を贈れたのはうれしい？

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「そうだね。もちろん、彼は今去ろうとしている。だから良いパフォーマンスとチームの勝利で締めくくれたのはうれしい」

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ベテランと若手が混在する、このチームをどう表現する？

「本当にいいチームだよ。みんなと一緒に取り組むのは楽しかった。新しく加わった選手たちや若い才能を知ることができたし、もちろん以前からいるメンバーも残っている。だから本当に素晴らしいチームだ。今の僕らの状況はとても気に入っているし、まだ成長を続けている。大きな未来が待っていると思う」

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ポチェッティーノにとって最後の試合だった。彼はチームに何を残した？

「僕らは良いところまで来ている。つまり、チームは良くなったと思う。チーム内には良い文化があるし、僕らは本当に

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将来を楽しみに

すべきだと思う」

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ジュリアン・ホールがもたらしたものについては？

「彼とプレーできて素晴らしかった。ゴールを決めたのはもちろんだけど、プレー全体を見ても、何度も前線に飛び出して相手チームを苦しめていた。このチームに加わって存在感を示し、本当に良い仕事をしたよ」

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今夜、マウリシオ・ポチェッティーノから皆さんに贈られた別れの言葉は？

「僕らには本当に素晴らしい文化がある、ということだ。僕らは本当に特別なものを築き上げ、明るい未来が待っている。そして、チームのほかのメンバーに支えてもらいながら、このまま続けていくように、と」

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この段階で、誰が監督になるかは本当に重要？

「重要ではないという意味じゃない。ただ、結局それは僕ら選手が決めることではない。誰が来ても、僕らがうまくやれていることを生かし、良い方向へ導いてくれることを願っている」