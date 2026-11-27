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ブリタニア・スタジアムの観客を立ち上がらせるプレーだった。プレミアリーグ・インターナショナルカップU-21のグループB第2節で、ミラン・フトゥーロはストークに1-2で敗れた。しかし、拍手を一身に集めたのはファビオ・パンドルフィだ。ミランの若き逸材は攻守両面で存在感を発揮し、腕利きの仕立て職人のようにプレーをつないだ。

ベルガモ出身のMFは、高い基礎技術と平均以上の戦術理解力を兼ね備える。プレーの展開を1分先まで読んでいるかのようだ。狭いスペースでパスをつなぎ、必要な場面では正確なロングパスでサイドを変えることもできる。

パンドルフィの歩みは、ひとつのクラブへの忠誠を物語る。ミランの育成組織で12年間を過ごし、各カテゴリーを経てプリマヴェーラ（U-20）まで昇格した。昨季の2025-26シーズンには、ジョヴァンニ・レンナのチームで中心的な役割を担い、すでに重要な出場時間を重ね、貴重なアシストも記録した。現在はナバーロ監督率いるミラン・フトゥーロの中心であり、攻撃のすべてが彼を経由する「メトロノーム」だ。クラブも彼を全面的に信頼し、2025年7月20日に初のプロ契約を結んで引き留めた。

ファビオ・パンドルフィは2008年5月24日、ベルガモ県トレヴィーリオで生まれた。コルテヌオーヴァでサッカーを始め、2015-16シーズンにミランに加入した。身長178センチで、体格はまだ発展途上だが、正確な技術と広い視野が際立つ。 中盤と守備の間でプレーし、試合の流れを読みながら、ワンタッチでテンポを上げるべき場面を見極められる。

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年々成長する中で特に目を引くのは、プレーに表れる個性だ。無理に仕掛けることなく、重要な場面では常に存在感を示す。主に手本とする選手はアンドレア・ピルロ、ルカ・モドリッチ、サムエレ・リッチの3人。彼らから試合のリズムを操る秘訣を学ぼうとしている。

カタールでのU-17ワールドカップで大きな活躍を見せたパンドルフィは、セリエAでのデビューと、イタリア代表でも重要なキャリアを築くことを夢見ている。アモリムにはほぼ毎日報告が届いている。今季前半に決勝点となる3ゴールを挙げ、もはやセリエDにとどまるレベルではない選手に、どのような将来を用意するか。今度はクラブが検討する番だ。