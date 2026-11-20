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ミランのDFストラヒニャ・パヴロヴィッチが、かつての指揮官セルジオ・コンセイソンについて驚きの見解を示し、その厳しい規律を独裁者のやり方になぞらえた。セルビア代表DFはコンセイソンを個人的には好いているとしつつ、選手の日常を縛っていた数々の厳格なルールを明かした。

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コンセイソンの厳格な規律を明かす

パヴロヴィッチが、ミランでコンセイソンの下で過ごした日々について驚きの内情を明かし、その指導法を極端だったと語った。セルビア人DFは、ポルトガル人指揮官が課した厳しい規律について率直に語った。そこには特定の食品の禁止や、練習中の厳格な服装規定も含まれていた。さらに、ピッチ外での行動まで監視され、選手たちが厳しく見張られていたと明かした。

「コンセイソンはヌテラを禁止し、それ以来、僕らは口にできなくなった。いい人だし、僕は好きだ。でも、やり方は厳しく、『ヒトラーのよう』だった。試合のために遠征すると、ホテルでは選手とそれ以外の人たちが分けられる。選手だけで過ごし、ほかの人は入れない。練習ではすね当てが必須で、氷点下でも35度でも着けなければならない」。DFはセルビアのポッドキャスト『SS Calcio』でそう語った。発言を伝えたのは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』だ。

25歳のパヴロヴィッチはさらに、コンセイソンが情報提供者を使って選手たちの私生活を把握していたと説明した。「試合の3日前、何人かの選手が午後11時までコンサートに行っていた。彼には助手、あるいはスパイがいて、それを報告したんだ。彼はそれで大騒ぎし、次の試合では、その5、6人の選手は誰もピッチに立たせてもらえなかった」と語った。

主導権を示す行動と戦術面での成長

監視や食事制限だけでなく、パヴロヴィッチはコンセイソンがサン・シーロに来た当初の出来事も振り返った。それは指揮官としての姿勢を印象づけるものだったという。コンセイソンはチームに対する自らの権威を示すため、クラブの幹部を含む全員を意図的に待たせたとパヴロヴィッチはみている。就任当初からトップチームのことを誰が取り仕切るのか、クラブの全員に分からせるための計算された行動だった。

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「ミランの監督として最初のミーティングに、彼は40分遅れて来た。選手も首脳陣も全員、彼を待っていた。彼は自分のオフィスにいたんだ。誰が責任者なのかを全員に分からせたかった。わざとやったんだ」とセンターバックは付け加えた。

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パヴロヴィッチに与えたアッレグリの影響

元RBザルツブルクのパヴロヴィッチは、自身が受けたマッシミリアーノ・アッレグリの戦術指導との違いも語った。スピードや強さといった身体的な資質を備えてイタリアに来た一方、守備の細かな部分は実戦の中で学ぶ必要があったと認めている。イタリアの選手たちが幼い頃から学ぶ高度な戦術を身につけ、生来の才能を生かすうえで、現在ナポリを率いるアッレグリの指導が役立ったという。

「イタリアに来てから最も成長できたのは、彼の指導を受けてからだ。DFとして、僕にはスピードと強さがあり、後方からボールをつなぐ力もある。前に出て得点することもできるけれど、戦術面はずっと弱点だった。基礎を学んだのは、パルチザンでトップチームに入ったときが初めてだった。イタリア人選手は幼い頃から特定の考え方を学び始めるから、イタリアのサッカーの捉え方という点で、僕は少し遅れていた」

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セリエAの強力なストライカーたちとの対戦

世界でも守備の厳しいリーグの一つでプレーする難しさについて、パヴロヴィッチは最も苦戦したFWの名前を挙げた。ロメル・ルカクとのフィジカル面での競り合いに加え、インテルのマルクス・テュラムとラウタロ・マルティネスがもたらす多様な脅威を強調した。セルビア人DFによれば、こうした優れたフィニッシャーを相手にミスは許されず、ダービーをはじめ、90分間を通じて集中し続ける必要がある。

「フィジカル面で間違いなく最も厳しかったのは、ロメル・ルカクとの対戦だ。マルクス・テュラムもそうだ。強くて速く、足元の技術もとても高い。一方、ラウタロに対してはペナルティーエリア内で細心の注意が必要だ。ぴったりついていなければ、彼は決める。少しのスペースも与えられない」と語った。