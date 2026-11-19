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コニ・デ・ウィンターは、ミランのDF。サン・バビラのミランストアで行われたミート＆グリートの際、Sportmediasetのインタビューに応じた。以下、本人の言葉を紹介する。

多くの出場時間

「たくさん試合に出ているし、プレーできるのはうれしい。試合が続いているので、こういう時期は体のケアや健康を保つことに重点を置いている。今は僕もそれにより多く取り組んでいるけど、多くの試合に出られるのはいいことだ。ミランで多くの試合に出られるし、勝てればなおさらうれしい」

リーダー？

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「このミランのリーダーだと感じるかって？ このチームでは居心地がいいし、いつも言っているように、自分にできることをしようとしている。今季はもしかしたら、より重要な立場にいるのかもしれない。それはそうかもしれないけど、僕はいつも自分の役割を果たし、全力を尽くして仲間を助けようとしている」

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アモリムはどんな人？

「とても人間味がある人だと思う。僕らの仲間の一人で、笑うし、楽しむ。でも真剣になるべき時は真剣だ。チームと一緒に過ごしていて、選手たちも彼を身近に感じている。それは選手にとっていい感覚をもたらすと思う。彼のために、彼と一緒に仕事をするのは楽しい。フェレンツヴァーロシュ戦の敗戦後、彼がとても怒ったのは本当かって？ そうだね。でも、チーム全体がとても悪いパフォーマンスだったと感じていたと思う。僕からも、チームメートからも、それが見て取れたはずだ。僕らはいいプレーができるし、すべての試合に勝てると分かっているからこそ、負けると余計につらいのだと思う。だから本当に負けた時、ロッカールームでは、まず自分たち自身を、そしてほかのすべての人たちを失望させたと感じる」

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ポジション

「センターバック？ いいね。僕自身もセンターバックだと感じているから。ただ、サイドバックもできるのは確かだ。プレーできるポジションだけど、一番好きなポジションではない。以前、そこで何試合かプレーしたのは事実だけど、センターバックは自分に合っている。監督もそう見てくれているのはうれしい」

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「クレイジー」なモレイラ

「モレイラは少しクレイジーかって？ いい意味でクレイジーということなら、そうだね。彼は楽しむことや踊ること、話すことが好きだ。だから、何と言えばいいかな、ロッカールームを明るくする存在だよ」

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メニャンがDF陣に求めること

「試合中は集中し続けるようにと言う。僕らも知っているように、一瞬で試合は変わるし、ミランではシーズンさえ変わり得る。だから、どんな瞬間も軽く見ず、常に集中していることがとても大切なんだ」

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パヴロヴィッチについて

「彼とはいい関係を築けた。去年、気が合うことが分かったんだ。彼を見ても、こんなに親しい友人になるとは思わないかもしれない。僕もそう思っていなかった。でもピッチの外でも中でも、とても気が合う。彼と日々を過ごすのはとても楽しいよ」

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卓球

「ミラネッロでの卓球対決では、僕とパヴロヴィッチのどちらが強いかって？ 難しい質問だね。でも、彼は最初から僕よりずっとレベルが高かった。今は僕もかなり上達したけど、まだ彼の方が強いと言わないといけないね。毎日、卓球を1試合して一日を始め、それから練習に取りかかるんだ」