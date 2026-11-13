ミランのスカウトがベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズへ。シラは全員を納得させ、ゾルガンも視察対象に

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ACミランにはベルギー出身の選手が3人いる（デ・ウィンター、モレイラ、サーレマーカーズ）。そして1月には、アモリムにとって開封を待つばかりの贈り物がベルギーから届くかもしれない。ミランは、ブリュッセル首都圏地域に位置する人口4万4767人のベルギーの自治体サン・ジロワーズに腰を据え、2選手を間近で視察している。

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まず、最も評価が高く、近く獲得候補になり得るのがマシレ・シラだ。21歳で、ユニオン・サン＝ジロワーズに所属し、技術面と戦術面で急速に成長した。移籍元はノルウェーの小クラブ、リン。1月に200万ユーロ弱でベルギーへ渡った。

ユニオン・サン＝ジロワーズでは短期間で3バックに欠かせない存在となった。本来は右利きながら、左のセンターバックを務める。1対1と空中戦に非常に強い2005年生まれのシラは、セネガル代表に初招集された。ヴィエラ監督が負傷したママドゥ・サールの代役として招いた。

ACミランのスカウト部門は以前からシラを追っており、評価は高い。弱点は何か。勢い余って時に無理をし、ファウルが多くなることだ。それでもボビー・ガーディナーとそのチームは、ルベン・アモリムの下で活躍できる特性とポテンシャルを備えていると見ている。獲得候補の最上位ではないが、関心を寄せる選手であることに変わりはない。ユニオン・サン＝ジロワーズは夏の売却を望んでいるものの、1月に向けた評価額の案をすでに用意している。金額は、1000万ユーロを基準とする。この選手についてはプレミアリーグやセリエAの多くのクラブが情報を集めており、価格が上がる可能性もある。

最近、ヨーロッパリーグでビゴに乗り込みセルタに勝利したこのベルギーのクラブには、ACミランの目を引いた選手がもう一人いる。アルジェリア代表のアデム・ゾルガンだ。基礎技術に優れ、パスワークも巧み。守備的MF、インサイドハーフ、時には少し前の位置まで、中盤の複数の役割をこなせる。2006年生まれで、もはやそれほど若くないことが、ACミランの移籍担当チーム内で検討材料となっている。