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ミランでアルファ・シセの輝きが増している。ビッグクラブでの最初のシーズン、11月27日時点ですでに10ゴール（リーグ戦6ゴール、ヨーロッパリーグ4ゴール）を挙げた20歳の活躍に、興奮を抑えるのは難しい。いや、不可能かもしれない。さらに驚くべきは、このイタリア人選手がコンディションわずか70％の状態で多くの試合に出場していることだ。1年前の今頃はカタンザーロのチェラヴォロを沸かせていたが、昨日はオリンピアコスの本拠地、カライスカキスを静まり返らせた。

その間には負傷があり、何カ月もピッチから離れた。ミランへの移籍が決まった喜びも、かき消されそうになった。それでも夏の懸命な取り組みを経て、ミランの夏季合宿に参加した。そしてアモリムと出会った。ポルトガル人指揮官はアクイラーニとともに、ギニア系の家庭にトレヴィーゾで生まれたシセの人生を変えつつある。

黙々と努力を続ける。それがシセの信条だ。アモリムは、まだ磨ききられてはいないものの、すでに大きな価値を持つこの逸材を注意深く育てている。シセは特に欧州の舞台で、次々と記録を塗り替えている。ザルツブルク戦では、ミランの選手として欧州の舞台でハットトリックを達成した史上最年少のイタリア人となった。昨日のオリンピアコス戦で決めたヘディング弾により、ミランのユニフォームを着て欧州の舞台で4ゴールを記録した史上最年少選手にもなった。わずか2カ月でのことだ。

もっとも、前半のアモリムはシセのポジションについて、2分おきにスタッフと意見を交わしていた。外に開きすぎていることが気に入らず、もっと内側に入るべきだと考えていた。ラモスが打撃を受けたことで、ポルトガル人指揮官はパリSGに在籍していたラモスを交代させ、シセを攻撃の中央に移す決断をした。

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構想だったものが、いまや現実になりつつある。シセはミランのチーム内得点王であるだけでなく、アモリムが求めていたストライカーでもある。ペナルティーエリア内ではキツネのように素早く、決定率も極めて高い。技術、正確さ、そして冷静さを備えている。ゴールのたびに見せる笑顔も、チームメートに広がらずにはいられない。

シセは2026年2月、ミランと2030年6月30日までの4年半契約を結んだ。現在の年俸は約80万ユーロで、ピッチ上での活躍に見合う額ではなくなっている。ミランは契約を1年延長して2031年までとし、年俸を少なくとも150万ユーロに引き上げるための交渉を加速させている。特にボーナスについてはまだ詰める必要があるが、双方は契約締結に向けて精力的に取り組んでいる。すでにシセの代理人と、同選手の利益を管理する英国のエージェンシーに接触していたブライトンとアーセナルには、面白くない展開だろう。