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数日前、ジェノアのスポーツディレクターを務めるメリッサーノと、クリスティアン・コモットの代理人ベッペ・リーゾが移籍に向けて握手を交わした。移籍市場が再開する1月1日、ミランの若き才能はデ・ロッシ監督率いるジェノアへ移る見通しだ。

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予想外の展開がなければ、ジェノアの冬の移籍市場における最初の補強は、ミランの若き才能となる。コモットは昨季、スペツィアですでにメリッサーノとともに仕事をしており、今回の移籍を強く推し進め、実現に導いたのはジェノアの新スポーツディレクターであるメリッサーノ自身だ。

ジェノアは、数カ月前からイタリアU-20代表のコモットを追っていたパルマとモンツァをリード。今はミランとの細部を含む合意を目指している。交渉は買い取りオプションと買い戻しオプションを付けた期限付き移籍でまとまる見込みだ。ミランの将来を担う重要な存在と見なされる選手の保有権を、ミランが失わないための形となる。

コモットは昨夏、ミランとの契約を2031年まで延長した。カルディナーレが将来のコモットに期待を寄せていることを示す、明確なサインだ。ただ、現状はより複雑だ。アモリムはクラブを順位表の上位へ戻すため、強固な基盤を築く必要がある。 ポルトガル人指揮官にとって、モドリッチの技術とラビオのリーダーシップは欠かせない。コモットは2人から将来に向けて重要なことを学んでいるが、ここまで出場機会は極めて限られている。

セリエAでは2試合で計4分、ヨーロッパリーグではわずか14分の出場にとどまる。2008年生まれの若き才能にとっても、少ない。あまりに少ない。イタリアを代表する名MFの一人だったデ・ロッシの指導の下で成長するというのが構想だ。大筋ではすでに合意しており、あとは最終的な合意をまとめる必要がある。

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コモットはミランへの愛着が強い一方、イタリアサッカー界の歴史あるクラブでプレーする可能性について、すでに前向きな気持ちを示している。