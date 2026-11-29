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フランチェスコ・カマルダは足首の重度の打撲から回復した。このけがでオリンピアコスとのヨーロッパリーグのアウェー戦を欠場したが、月曜夜に行われるカリアリ戦に向け、チームとともにサルデーニャへ向かう。この試合はピッチ上だけでなく、移籍市場でも重要な意味を持つ。両クラブは数週間前から、2008年生まれの若き才能について話し合っており、トンマーゾ・ジュリーニ会長は今季終了までの期限付き移籍の可能性を問い合わせている。

現時点では予備的な話し合いにとどまる。ミランはカマルダについて、買い取りオプションとミラン側の買い戻しオプションを付けた期限付き移籍を認める可能性はある。ただし、経験を積ませ、技術面と戦術面での成長を促すため、海外への移籍を優先している。オランダのあるクラブがミランの移籍担当者と選手の代理人陣営を説得するための材料を見いだしつつあるという。

これで話は決着したのか。まだだ。カマルダを巡っては、エンポリやカタンザーロといったセリエBのクラブが引き続き候補に残る。セリエAにも複数の可能性があり、カリアリのほか、ジェノア、そしてストライカーのグスタボ・バレラが移籍する場合にはモンツァにも注目したい。

ウニポル・ドムスのスタンドには、ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレと、側近のボビー・ガーディナー、ウィリアン・エステバオが姿を見せる。目的は明確に二つある。ミランの勝利を喜ぶこと、そしてカリアリの有望なFWポール・メンディのプレーを注意深く見極めることだ。2007年生まれのメンディをミランは高く評価しており、今後の移籍市場に向けて獲得の優先権を確保したい考えだ。ただし、セネガル代表での初ゴールも記録した同選手には、インテル、ローマ、欧州の複数の強豪クラブも目を向けており、容易ではない。

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試合終了後には、ミランとカリアリの幹部が移籍市場を巡って話し合う。カマルダとメンディが主な議題となるが、それだけではない。ほかの若手選手についても話し合われる可能性がある。

これには、ある経緯がある。7月、カリアリはアルファジョ・シセの期限付き移籍を試みたが、夏の最初の練習を見たルベン・アモリムがすぐに阻止した。その判断はピッチ上で十分に報われている。11月末の時点で、ミランの背番号70はセリエAで6得点、ヨーロッパリーグで4得点を挙げ、合計で2桁得点に達している。